Justice musí znovu otevřít kauzu lékaře Bartáka, zasáhl Nejvyšší soud

„Nejvyšší soud v neveřejném zasedání 18. prosince zrušil rozsudek vrchního i našeho soudu. Nám přikázal, abychom věc v potřebném rozsahu znovu projednali a rozhodli,“ uvedla soudkyně.

Zatím není zřejmé, na jakých důvodech rozhodnutí stojí a v jaké míře musí liberecká pobočka krajského soudu případ znovu řešit. Krajský soud by měl nyní doručit rozhodnutí Nejvyššího soudu účastníkům řízení, teprve poté lze zveřejnit odůvodnění.

„Rozhodnutí Nejvyššího soudu nám bylo doručeno 11. ledna 2018. V tuto chvíli ještě nebylo rozesláno účastníkům řízení a ti zatím neměli možnost se s ním seznámit,“ uvedla mluvčí krajského soudu Karolina Francová.

Jaroslav Barták nejprve dostal 12 let vězení za obtěžování asistentek. Poté mu přibylo osm let v druhé kauze. Tresty se sčítají, celkem si tak lékař měl odpykat 20 let ve vězení. Nynější rozhodnutí Nejvyššího soudu se týká jen kauzy plánování vražd a vydírání.