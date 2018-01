Kevin Dahlgren se oběsil v cele, potvrdila valdická věznice

Královéhradecká krajská policie v pátek uvedla, že ve věznici ve čtvrtek v podvečer zemřel pětadvacetiletý cizinec, a to bez cizího zavinění. Mluvčí valdické věznice Eva Francová v pátek potvrdila pouze to, že ve čtvrtek vpodvečer ve věznici zemřel jeden vězeň. Doplnila, že další informace vzhledem k vyšetřování věznice zatím poskytovat nebude.

Dahlgrenovu sebevraždu ministerstvo označilo za ojedinělou záležitost, která by neměla ovlivnit případné budoucí vydávání amerických občanů k trestnímu stíhání do ČR. „Obecně lze říci, že ojedinělý incident tohoto typu nemá žádný vliv na vzájemnou mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních mezi ČR a třetími státy,“ uzavřela mluvčí.

Serveru iRozhlas Špíšek už dříve řekl, že Dahlgren telefonicky svým rodičům říkal o záměru spáchat sebevraždu. „Informoval jsem o tomto jak věznici, tak ředitelství vězeňské služby a pevně věřím, že věznice Valdice učinila maximum proto, aby této situaci předešla. Chápu ale, že nelze zabránit všem nešťastným událostem, zejména pokud je skutečně snaha na straně odsouzeného něco takového učinit,“ řekl Špíšek už dříve.

Zavraždil čtyři příbuzné

Američan Dahlgren podle pravomocného rozsudku zavraždil v květnu 2013 v Brně čtyři lidi. Odsouzen byl na doživotí. Dahlgrenův případ patří k nejhorším zločinům posledních let v České republice.

Vloni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Jeho obhájce v něm navrhoval, aby mladý Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Dahlgren zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel – otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně byl zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy pak rozhodly o jeho vydání do ČR.