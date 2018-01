Šéfové ANO, SPD i KSČM stojí za Zemanem, strany pravého středu chtějí Drahoše

Současně ale Babiš na Pražský hrad adresoval sérii doporučení , kterých by se podle něj měl Zeman držet, aby si před volbami vylepšil pozici. Mj. by se měl zbavit kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého, soudí premiér, který si dovede představit spolupráci i se Zemanovým protikandidátem.

O hlavě státu se přitom rozhoduje za situace, která je pro Babiše důležitá. Jeho vláda ještě nezískala ve sněmovně důvěru, nečeká se, že by ji získat měla a hlava státu šéfovi hnutí ANO slíbila i druhý pokus na sestavování vlády.

„Pokud získáme ve sněmovně většinu, tak bez ohledu na to, jestli bude prezidentem pan Zeman nebo Drahoš, tak by měl ten prezident to akceptovat,“ dodává Babiš.