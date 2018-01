Den po prvním kole: Zeman sází na debaty, Drahoš vyjede do krajů a rozšíří billboardy

Po střední škole dva roky pracoval ve strojírnách Tatra Kolín. Po ukončení VŠ se krátce živil příležitostnými studiemi pod cizím jménem. V 70. a 80. letech prošel několika zaměstnáními. Od ledna 1990 působil v Prognostickém ústavu Československé akademie věd.

Miloš Zeman byl v letech 1968 až 1970 členem KSČ. V roce 1990 byl za Občanské fórum kooptován do Federálního shromáždění a v červnu téhož roku zvolen poslancem. Po rozpadu OF přešel do ČSSD a byl znovu zvolen poslancem. V letech 1996 až 1998 byl předsedou Poslanecké sněmovny a v letech 1998 až 2002 premiérem. Osm let stál v čele ČSSD. Po rozchodu se sociální demokracií v roce 2007 se angažoval v nově založené Straně Práv Občanů. Dnes je jejím čestným předsedou.