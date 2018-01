Prezidentští finalisté mohou po postupu do 2. kola utratit o 10 milionů víc

„Těžištěm celého období do druhého kola přímé volby prezidenta republiky budou názorové debaty,“ uvedl k dalším plánům mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

To náklady na kampaň Zemanova vyzyvatele Jiřího Drahoše se pohybují v řádu desítek milionů: „Vybrali jsme zhruba 33 milionů korun. Určitě utratíme všechno, pokud se dostanu do druhého kola,“ doplňoval Drahoš. Bývalý šéf Akademie věd za ně absolvoval výjezdy do krajů a besedy, zaplatil spoty a billboardy nebo provoz kandidátské kanceláře.

Po prvním kole se chce Jiří Drahoš připomenout hlavně voličům mimo Prahu. „Hodně peněz spolknou billboardy, musíme přece jenom ještě nechat něco dotisknout. Asi využijeme taky velkorysé nabídky Michala Horáčka,“ dodává finalista prezidentské volby.

Horáček své už zaplacené reklamní plochy nabídl Drahošovi v sobotu. Podobně se do jeho kampaně chystají zapojit i týmy Marka Hilšera a Pavla Fischera.