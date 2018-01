Politolog: Část lidí vzala volby jako obranu demokracie. Bojí se návratu období Brežněva

video Štěch: Volby jsou reakcí na to, jak Zeman pět let vládne

Ostatně i premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu Zemanovi doporučil, aby před druhým kolem volby jasně deklaroval, že nechce orientaci země na východ a že do Ruska a Číny jezdí jen proto, aby podpořil české podnikatele. V neděli navíc v televizi Prima dodal, že by se Zeman měl zbavit i kancléře Vratislava Mynáře a svého poradce Martina Nejedlého.

Štěch: Babiš vrazil Zemanovi kudličku do zad

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) k tomu v OVM poznamenal, že tím Babiš vrazil Zemanovi kudličku do zad. „Věřilo se, že Miloš Zeman vyhraje v prvním kole. Andrej Babiš na to silně vsadil a hodně tomu pomáhal, a ejhle, ono to nedopadlo. Tak Andrej Babiš, typicky pro něj, okamžitě během několika minut zareaguje. To bylo to vystoupení, kde vrazil Zemanovi takovou malou kudličku do zad,“ řekl Štěch.

Výsledky volby jsou pak podle předsedy Senátu reakcí na to, jak Zeman pět let na Hradě působil, jaký styl politiky zvolil a jak ji praktikoval. „I lidé, kteří před pěti lety Zemana volili, mi říkali, že už ho volit nebudou z důvodů, které jsou všeobecně známé,“ dodal Štěch.