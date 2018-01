Babiš znovu radí Hradu: Zeman by se měl zbavit Mynáře a Nejedlého

Mynář se narodil 23. června 1967 v Kyjově, vystudoval obor ekonomika stavebnictví na Vysokém učení technickém v Brně. Od 90. let podnikal, do roku 2005 například zasedal v dozorčí radě Českomoravské železárenské, kterou vlastnil s kontroverzním podnikatelem Radimem Masným. V letech 2009 až 2012 zasedal Mynář také v představenstvu společnosti Tessile ditta services, která se podílela na vymáhání pohledávek od černých pasažérů pro pražský dopravní podnik.

Byl jednatelem firmy Lukoil Aviation Czech, a to od jejího vzniku v září 2007 do června 2015, kdy společnost přešla do likvidace. Právě této společnosti přitom soud v dubnu 2016 uložil zaplatit státu smluvní pokutu 27,7 milionu korun a úroky, sankce vyplývala z kontraktu na obměnu zásob leteckého petroleje. I přes dlouhodobý spor se státem Zeman ovšem Nejedlého ve funkci podržel.

Distanc by podle něj mohl Zemanovi pomoct v kruzích, které se nyní staví proti jeho hradnímu angažmá. „Pan prezident je loajální ke svým nejbližším spolupracovníkům možná až nekriticky,“ poznamenal premiér. „Na jeho místě bych udělal nějakou inventuru, co se v rámci jeho úřadu za pět let stalo, různé aféry, kontroverze. Dal bych k tomu své stanovisko a snažil se to lidem vysvětlit.“

Ovčáček tweetuje: Jsme součástí EU i NATO

Premiér současně zopakoval, že Zemana podporuje, podle svých slov by si ale dovedl představit i spolupráci s Jiřím Drahošem, jako s každým, kdo umí komunikovat. Myslí si ale, že ho chtějí jeho podporovatelé využít k tomu, aby přes něj ovlivňovali politiku.

Jednoznačný postoj skutečně českého prezidenta: pic.twitter.com/gFsHISMRua — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 14, 2018

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček bezprostředně po Babišově sobotním prohlášení oznámil, že Zeman je s vyjádřením premiéra seznámen, odmítl ale na Babišova slova jakkoliv reagovat. V neděli pak mluvčí na Twitteru zveřejnil Zemanovo prohlášení, že je Česká republika součástí Evropské unie i NATO.

Slova předsedy vlády v Českém rozhlase komentoval i Zemanův vyzyvatel pro druhé kolo Jiří Drahoš. Podivil se nad tím, proč šéf hnutí ANO tato doporučení nedal hlavě státu už dávno, a momentální výzvu označil za součást politické hry.

Štěch: Od Babiše šlo o kudličku do zad

Opačnou optiku nabízí předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). „Divím se, že je stále ještě někdo překvapený, že Andrej Babiš říká, co si myslí. Vždy takový bude. Je to názor a řekne ho do éteru,“ prohlásil v Otázkách Václava Moravce. „Navzdory různým komentářům se ukáže, že žádný mocenský pakt (mezi Babišem a Zemanem – pozn. red.), jak je označováno, není. Jsou to dvě individuality, které spojuje společný zájem.“

Podle Michala Klímy, politologa z Metropolitní univerzity, za Babišovými slovy ale stojí právě vazba mezi předsedou vlády a prezidentem: „Došlo tady ke sňatku z rozumu. Jeden má zájem být jmenován premiérem, druhý být znovu zvolen. Je ale evidentní, že premiér je bytostně úplně jinak založen a potřebuje se distancovat od prezidenta, protože volby byly nepřímo i o paktu těchto dvou představitelů.“

Stejně mluví i předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). „Věřilo se, že Miloš Zeman vyhraje v prvním kole. Andrej Babiš na to silně vsadil, hodně tomu pomáhal, a ejhle, ono to nedopadlo. Tak Andrej Babiš, typicky pro něj, okamžitě během několika minut zareaguje – a to bylo to vystoupení, kde Miloši Zemanovi vrazil takovou malou kudličku do zad,“ prohlásil s tím, že s kritikou Zemanova okolí se ztotožňuje.