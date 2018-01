Drahoš odmítal debaty, nezískal ostruhy. Teď ho hodí do vody se Zemanem, očekávají šéfredaktoři

Volební kampaň před startem prezidentské volby byla letos velmi neobvyklá. Největší favorit a obhájce prezidentského postu Miloš Zeman se rozhodl neúčastnit debat se svými soupeři. Proběhla tedy série diskusí, ve kterých vystupovala osmička kandidátů, ale bylo takřka zřejmé, že jen jeden postoupí do finále. „Byl to konkurz na vyzyvatele,“ charakterizoval předvolební dění šéfredaktor magazínu Reportér Robert Čásenský.

Jak ovšem poznamenal šéfredaktor Echa 24 Dalibor Balšínek, mezi zbylou osmičkou zavládla během série debat až příliš přátelská atmosféra. „Bylo to vidět třeba na Mirkovi Topolánkovi, který si začal tykat s Markem Hilšerem, nebylo žádné napětí mezi ním a Pavlem Fischerem, často mu přitakával. Dostali se do jistého typu stockholmského syndromu. Oni spolu besedovali, ale neměl jsem pocit, že jsou soupeři. Vůči sobě se nevymezovali. Kampaň neměla žádnou dynamiku,“ míní Balšínek.

Podobný dojem měl také šéfredaktor časopisu Listy, chartista a porevoluční poslanec Václav Žák. „Média seřadí kandidáty jako vlaštovky na drát a nechají je odpovídat ano – ne nebo naprosto stručné odpovědi. (…) Když kandidát nemá šanci dokazovat, co tvrdí, kampaň začne být plochá,“ poukázal.

Debata Zeman versus Drahoš. Kdo asi vyhraje…?

Jiří Drahoš dal nyní najevo, že by se před druhým kolem chtěl přímo utkat s Milošem Zemanem – a ten výzvu přijal. Hosté Událostí, komentářů speciál jsou přitom přesvědčeni, že Drahoš bude ve dvou avizovaných televizních debatách spíše statistou.

„Miloš (Zeman) využije své schopnosti improvizace, rychlé reakce, zesměšňování soupeře. Bude se snažit bonmoty a způsobem, jakým umí zesměšňovat protivníky, zacházet s panem Drahošem. Kdyby byl proti němu pan Fischer, ten by to zvládal bez problému. Obavám se, že pan Drahoš bude mít se způsobem Milošovy argumentace jisté problémy,“ předpokládá Václav Žák.

Podle šéfredaktora Mladé fronty Dnes Jaroslava Plesla může být Zemanův diskutérský um nadopovaný tím, že jej v posledních týdnech nemohl prezident využít. „Je evidentní, že racionálně souzněl s rozhodnutím do debat nechodit, ale emocionálně mu naprosto chybělo, že tam nebyl a nemohl v debatě dominovat,“ naznačil.

Dalibor Balšínek se přitom domnívá, že Jiří Drahoš udělal chybu již tím, že odmítal některé diskuse před prvním kolem. „Profesor Drahoš si vybíral některé souboje. Vyhnul se třeba diskusi s Mirkem Topolánkem. Místo aby na tom získával ostruhy, bude rovnou hozen do vody přímo Miloši Zemanovi, který v tom není nejlepší, ale lidí, kteří to umí jako on, moc není,“ shrnul.

Šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš je však k Drahošovu diskutérskému umu méně kritický. Upozornil na jeho první projev po úvodním kole. „Myslím, že získal sebevědomí – asi hodně. Byl to on, kdo vyzval Miloše Zemana. Zároveň řekl, že má pocit, že nesoupeří s Milošem Zemanem, ale s jeho okolím. Jestli je něco slabé místo, tak je to jeho okolí,“ podotkl.

Podle Jaroslava Plesla je ostatně zřejmé, že se Jiří Drahoš bude muset dravému diskutérovi Miloši Zemanovi nějakým způsobem postavit. „Když už do volby pan Drahoš šel, tak musí nést následky a dobojovat to,“ shrnul.

Drahošovi stačí část hlasů poražených kandidátů

Výsledek předvolební debaty však nemusí vždy předznamenat výsledek volby samotné. Robert Čásenský upozornil, že Jiří Drahoš i přes téměř dvanáctiprocentní ztrátu na Miloše Zemana dosáhl poměrně dobrého výsledku. Ten vyniká zejména při součtu jeho hlasů s těmi, které lidé hodili Pavlu Fischerovi, Michalu Horáčkovi a Marku Hilšerovi na třetím, čtvrtém a pátém místě.

„Pokud se mu podaří jich alespoň 80 procent přesvědčit a přivést do volebních místností, tak by měl vyhrát,“ odhadl.

Zatím však je výsledek nejistý, což je podle účastníků diskuse ostatně patrné i z vyjádření premiéra Andreje Babiše. Ten na jedné straně Zemana – kterého podle svých slov volil v prvním kole – znovu podpořil, zároveň ho ale vyzval, aby odmítl orientaci na Rusko a Čínu.

„Podpořil Miloše Zemana, ale distancoval se od jedné z jeho klíčových věcí – směřování a vstřícnost vůči Moskvě a Pekingu. Čili je vidět, že rozkládá karty,“ vyčetl z Babišova vyjádření Jaroslav Plesl.

Robert Čásenský naznačil, že ani Zemanovo vítězství by nemuselo být pro premiéra Babiše příliš příznivé. „Miloš Zeman od Andreje Babiše nebude potřebovat vůbec nic, kdežto Andrej Babiš bude od Miloše Zemana potřebovat druhý pokus o vládu a v případě, že by to vypadalo špatně s Čapím hnízdem, tak třeba i abolici od prezidenta,“ srovnal.

Podle Marka Stoniše ale jde jen o zastírací manévr. „Že Andrej Babiš říká ‚Miloši, nejezdi na východ‘, je úplně směšné. (…) To je jenom proto, aby si volič nemyslel, že jsou si tak blízcí,“ řekl.