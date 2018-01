Před pár měsíci jej mnozí neznali. Přesto Fischer přeskočil i slavného textaře Horáčka

Horáčkovi k postupu do finále nepomohlo ani poctivé objíždění českých a moravských obcí v předvolební kampani. Podle svých slov najezdil po zemi mimořádných 84 tisíc kilometrů. Dnes víme, že to nestačilo.

Bookmaker a textař Horáček byl mezi prvními, kdo boj o Hrad veřejně ohlásil. Žádné uvažuji, přemýšlím, uvidíme… Podle sociologa Daniela Prokopa by byl však možná úspěšnější, kdyby kampaň zahájil později. Nicméně Horáček zůstal jedním z favoritů až do konce. To částečně připomíná šest let starý osud někdejšího šéfa statistického úřadu a předsedy úřednické vlády Jana Fischera, který byl ještě pár týdnů před prvními prezidentskými volbami hlavním favoritem. Nakonec skončil až třetí.

„Horáčka poškodilo, že se objevili kandidáti, kteří začali hodně posilovat – myslím Pavla Fischera a Marka Hilšera – a ti mu voliče odebrali,“ vysvětluje Prokop. „Voliči se de facto rozdělili na dvě skupiny oponentů Miloše Zemana. Jedna hlasovala strategicky a často volila Jiřího Drahoše, druhá pak hlasovala podle své preference a srdcem a v podstatě rovnoměrně rozdělila své hlasy těm třem silným kandidátům na třetím až pátém místě,“ doplňuje.