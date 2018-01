Vyběhla, ale neútočila, říká o polonahé aktivistce její obhájkyně

Žena může v cele předběžného zadržení, kam ji policie v pátek odpoledne umístila, zůstat maximálně 48 hodin. „Českou republiku hodlá opustit, jakmile jí to orgány činné v trestním řízení umožní,“ dodala advokátka Hrdá.

Kriminalisté chtějí případ vyřešit ve zkráceném přípravném řízení, což podle trestního řádu znamená, že žena nebyla obviněna. Hrdá ovšem řekla, že její klientka by uvítala, aby bylo soudní řízení veřejné. Podle mluvčího pražské policie Tomáše Hulana by měl ještě v sobotu dostat celý spis státní zástupce. Ten by jej pak měl předat samosoudci.

Policie se zabývala i tím, jak se žena do volební místnosti, kam mířil prezident Zeman, dostala. Vyšlo najevo, že se prokázala novinářským průkazem. „Detektivové oslovili konkrétní zahraniční redakci, která jim potvrdila, že sedmadvacetiletá žena není a ani nikdy nebyla jejich zaměstnancem,“ upozornil policejní mluvčí.

Advokátka Hrdá uvedla, že podle názoru její klientky by čeští občané mohli opakovaným zvolením prezidenta Zemana ohrozit suverenitu českého státu, žena je přesvědčena, že současná hlava státu je ve vleku ruského prezidenta Vladimira Putina. Pokud se situace nezmění, může Česko následovat osud Ukrajiny, popsala Hrdá názory aktivistky. Ukrajinka při svém protestu volala heslo, ze kterého vyplývalo, že Zemana považuje za osobu, která poskytuje za úplatu sexuální služby ruskému prezidentovi. Totéž měla napsáno na obnaženém těle.

Proti polonahé ženě ve volební místnosti zakročila Zemanova ochranka. Prezident s podporou ochránců místnost opustil, po několika minutách se vrátil a vhodil svůj hlas do volební urny.

Podle ruských a ukrajinských médií se na Zemana pokusila zaútočit Ukrajinka Anželina Diašová, která se mimo jiné údajně živí jako modelka. K hnutí Femen se připojila v roce 2009. Organizace vznikla v roce 2008, proslula akcemi polonahých aktivistek nejen na Ukrajině a v Rusku, ale také na západě Evropy. Na svém webu se hlásí k boji za práva žen s cílem „úplného vítězství nad patriarchátem“, ale nepovažuje se za feministické. Své členky označuje za „sextremistky“.