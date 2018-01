Babišovy rady Zemanovi: Odvrátit se od Východu, jít do debat, distancovat se od spolupracovníků

Pokud chce Miloš Zeman zvítězit ve druhém kole, měl by deklarovat, že nechce zemi orientovat na Moskvu a Peking, zamířit do zprvu odmítaných debat a distancovat se od svých kontroverzních spolupracovníků. Oznámil to šéf hnutí ANO Andrej Babiš s tím, že jeho podporu prezident stále má. Pro Zemana zní hlasy i z KSČM a SPD, Drahošovi gratulují strany napravo od středu.