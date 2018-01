Zeman už se nebude vyhýbat debatám, zamíří před kamery s Drahošem

Miloš Zeman se před prvním kolem prezidentské volby neúčastnil žádných diskusí se svými protikandidáty, ale před druhým kolem to bude jiné. „Nikdy jsem se nebál jít do nejrůznějších diskusí, ať to před pěti lety byla diskuse s Janem Fischerem, nebo s Karlem Schwarzenbergem. Jsem stále mladý a stále plný sil a plný energie. A diskuse mě těší,“ řekl stávající prezident. Debaty by podle něj mohly být dvě. „Kdyby byly tři a více, diváky by znudily,“ je Miloš Zeman přesvědčen.

Zemanův protikandidát Jiří Drahoš reagoval na Zemanovo prohlášení žádostí, aby jedna z debat byla v České televizi, výběr druhé ponechá na Zemanovu týmu.