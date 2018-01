Hilšer očekával vyšší volební účast: Ve druhém kole by volil Drahoše

Hilšer připomínal, že do kampaně vstupoval z pozice neznámého člověka a s minimem finančních prostředků. Přesto skončil těsně za Michalem Horáčkem, který do své kampaně nalil desítky milionů korun.

„Není pro mě překvapením postup pana Miloše Zemana ani postup pana profesora Jiřího Drahoše,“ komentoval jedenačtyřicetiletý lékař výsledky prvního kola. Svou porážku nesl s velkým nadhledem s tím, že určitě nezmizí ze scény.

„Velice si vážím té obrovské podpory. Byly chvilky, kdy jsem měl pocit, že to asi vzdám, ale chtěl jsem dokázat, že je možné v této zemi změnit věci k lepšímu, že je možné dělat politiku lidsky a pro lidi. Chci to pro nás, pro naše děti, ale i pro naše rodiče,“ řekl v projevu, který jeho spolupracovníci podbarvili písní What a Wonderful World v podání Louise Armstronga a zakončili vystřelením konfet.

Hilšer čeká, že bude podpora pro Drahoše ve druhém kole vyšší

„Přiznám se, že jsem čekal trochu víc pro pana Miloše Zemana, takže z tohoto pohledu je to pro mě překvapení. Mám za to, že demokratický blok se sjednotí a že podpora pana Drahoše bude samozřejmě jiná, protože teď se rozdělovala mezi několik kandidátů,“ konstatoval. „Naše země potřebuje změnu na prezidentském postu. Někoho, kdo nás bude důstojně reprezentovat v zahraničí, a někoho, kdo může do této společnosti vnést pozitivní náladu,“ pokračoval.

Hilšera mrzí výsledek jednoho z jeho soupeřů Vratislava Kulhánka, který skončil poslední. Lékař prozradil, že po vzájemném seznámení v kampani mu byl právě Kulhánek lidsky nejbližší.

Hilšera také trochu zklamala volební účast, očekával ji vyšší. „My politici se budeme muset snažit, abychom vytvářeli více důvěry ve společnosti, aby lidé k volbám chodili,“ podotkl. Vyzval také voliče, aby za dva týdny odevzdali své hlasy. „Je důležité, abychom o sobě nenechali rozhodovat někoho jiného,“ zdůraznil.