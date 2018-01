MINUTU PO MINUTĚ: Novým českým prezidentem bude Zeman, nebo Drahoš

Miloš Zeman sledoval výsledky voleb v sídle strany SPO na Hradčanech. Na tiskové konferenci po sečtení většiny hlasů poblahopřál Drahošovi k „hezkému druhému místu“ a vzkázal mu, že se s ním rád setká v diskusi : „Nikdy jsem se nebál jít do nejrůznějších diskusí… Jsem stále mladý a plný sil.“ V prvním kole diskuse odmítl.

České televizi řekl, že má ve druhém kole zájem o hlasy všech voličů. Změní také strategii – pojede hlavně mimo Prahu. „Potřebujeme ještě přesvědčit voliče mimo Prahu v některých částech republiky, že Jiří Drahoš je kandidát, kterého stojí za to volit,“ uvedl. Do štábu ho večer přijeli podpořit dosavadní soupeři Hilšer i Horáček.

Pavel Fischer do druhého kola podpoří také Jiřího Drahoše. Svůj volební výsledek, který překročil deset procent, označil za fenomenální. Už dříve řekl, že by byl spokojený s dvojciferným výsledkem. „Cítím obrovskou radost, protože z neznámého diplomata se stává respektovaný kandidát, a to není málo,“ uvedl pro ČT. Poděkoval také své manželce a členům štábu i dobrovolníkům.