Předsedou ODS je znovu Petr Fiala. Po příštích volbách chce od voličů mandát vládnout

Petr Fiala předseda ODS „Za sebe i za ODS říkám: Další mandát prezidenta Zemana není v nejlepším zájmu České republiky.“

V úvodu svého kandidátského projevu na kongresu ODS se Petr Fiala obrátil na voliče, kteří ještě nedošli do volební místnosti a nevolili prezidenta. „Prosím vás, zvažte to. Věnujte tomu pozornost. Nenechte rozhodnutí na jiných, ani neodkládejte svůj hlas až na druhé kolo. Nedopusťte překvapení, které se vám pak třeba nebude líbit,“ apeloval. „Tak, jak se neshodneme na ideálním nástupci v úřadu prezidenta, tak se určitě téměř všichni shodneme na tom, že současný pan prezident si potřebuje odpočinout, že současný způsob výkonu funkce prezidenta rozděluje společnost,“ řekl Fiala na kongresu s tím, že Miloš Zeman učinil z prezidentství „pokleslou reality show“ a „tragikomedii“ a nehájil zájmy České republiky v Evropské unii. Hodnoty, ne populismus Fiala dále poděkoval voličům za důvěru ve sněmovních volbách a konstatoval, že systém tradičních stran zkolaboval. Pouze ODS podle něj vyšla se ctí posílena, protože odolala pokušení populismu. „Na trend experimentů, silných slov, ale slabých programů, jsme neskočili,“ myslí si Fiala, že voliče strana oslovila programem a pravicovými hodnotami. „To je naše služba České republice, mandát, ke kterému jsme se jako ODS přihlásili.“ Fiala vytyčil za cíl v následujícím období obnovit silné postavení strany a v příštích parlamentních volbách získat o 50 procent více voličů. Připomněl, že když se před čtyřmi lety stal předsedou, společně museli zachraňovat právo na existenci ODS a holý politický život. V současnosti je podle něj strana ve zcela odlišné situaci, z čehož vychází i jeho představa o dalším směřování ODS. „Plně obnovíme étos Občanské demokratické strany jako silné a spolehlivé reformní pravicové strany. Moderní strany pro moderní stát, pro Česko, které je silné, efektivní a bezpečné. Jsme znovu silnější a ještě více postavíme odbornost proti experimentům. Postavíme reformní poctivost a důslednost proti kupování si voličů sliby a polovičními řešeními. Postavíme ještě silnější obranu proti sociálním experimentům a rozpínavosti státu tam, kde stát nepatří,“ sliboval Fiala. Fiala: Babiš chce vládnout sám Fiala se vyjádřil i k povolebnímu vyjednávání. Myslí si, že Andrej Babiš chce coby vítěz voleb vládnout sám, přestože k tomu nedostal od voličů žádný mandát na jednobarevnou menšinovou vládu. Dodal, že pokud předseda hnutí ANO neumí vládnout v koalici, má tento úkol přenechat někomu jinému. „Respektujeme mandát hnutí ANO od voličů. Ale opakuji: on osobně ani hnutí ANO nedostali od voličů České republiky žádný mandát na jednobarevnou vládu. To je podle mě také nezpochybnitelný fakt. Tento fakt by měly respektovat všechny politické strany, měl by ho respektovat prezident republiky,“ rozohnil se Fiala.

přehrát video Speciální vysílání ke kongresu ODS

Babiš podle staronového předsedy ODS neprojevil žádnou seriózní vůli k většinové koalici. „Skutečnost je taková, že hnutí ANO si pro uspořádání Poslanecké sněmovny zřídilo již zmíněnou koalici s SPD a KSČM. Tato koalice i s podporou Pirátů zajistila hnutí ANO úplný monopol nad managementem sestavování vlády. Bereme to na vědomí,“ podotkl Fiala. „Pokud příští týden vláda nezíská důvěru, tak předseda vlády v demisi velmi rychle musí představit důvěryhodný a realistický plán dalšího postupu, jak chce dospět k většinové vládě nebo vládě s většinovou podporou,“ představuje si další postup Fiala. Připomněl, že pokud všechny strany setrvají na svém stanovisku, že trestně stíhaná osoba nemůže být členem vlády, tak bude muset vládu sestavovat někdo jiný. Volba místopředsedů: jediným nováčkem poslanec Baxa Odpoledne partaj vybrala prvního místopředsedu, funkci bude znovu vykonávat Alexandra Udženija. Stejně jako Fiala neměla protikandidáta a získala 386 ze 459 platných hlasů. „Strašně moc děkuju za tak silnou podporu, ukazuje to, že jsme jednotní, že jsme čitelní a náš cíl je jasný, vyhrávat volby,“ řekla bezprostředně po zvolení. Ze čtveřice řadových místopředsedů je jediným novým jménem poslanec Martin Baxa. Další tři místopředsedové své funkce obhájili, ve vedení občanských demokratů tak bude nadále působit Evžen Tošenovský, Martin Kupka a Milan Vystrčil. Největší podporu získal Vystrčil, pro něhož hlasovalo 428 delegátů, o jeden hlas méně měl nováček Baxa. Kupku podpořilo 421 delegátů, nejmenší podporu měl Tošenovský se 304 hlasy. Původně získalo nominace na místopředsedu šest kandidátů, poslanec Karel Krejza a někdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba se ale své nominace vzdali. ANO vládě? Kromě volby předsedy a místopředsedů bude kongres diskutovat také o aktuálních politických tématech. Tím nejožehavějším je otázka vstupu do vlády, kam občanské demokraty láká šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zatímco Petr Fiala vládní angažmá odmítá, Evžen Tošenovský naznačil, že by si je dokázal představit, byť za cenu velkých ústupků ze strany hnutí ANO. „Bylo by to to nejhorší, co bychom mohli udělat,“ oponuje dlouholetá členka strany Miroslava Němcová.

Evžen Tošenovský místopředseda ODS „Nemáme problém s mnohými lidmi z ANO nebo s celým ANO z hlediska nějakých ideových představ. Ale ta změna by musela být razantní a ANO by muselo mít třeba i odvahu změnit lídra.“ Evžen Tošenovský místopředseda ODS