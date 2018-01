Ptáci zpívají, stromy kvetou, husy už jsou dávno doma. Teplejší zimy budou stále častější

Dodává, že vzhledem ke zkracování zim se rizikové období, kdy hrozí poškození probouzející se přírody přízemním mrazem, posouvá z květnových dnů ledových mužů už do dubna.

„Stávající první lednová dekáda ukazuje, že sněhu je málo právě v nízkých polohách. Před rokem bylo 10 centimetrů i v Praze, případně Brně… Nejvyšší horské polohy mají sněhu ve srovnání s loňskem výrazně víc, naopak chybí v nižších polohách. No a obvykle platí, že v první lednové dekádě jsou zhruba čtyři dny, kdy v nižších polohách leží sníh,“ porovnává meteoroložka ČT.

Podle ředitele ČHMÚ Marka Riedera se již hladiny podzemních vod na území Čech doplnily, ovšem na východě země zůstávají deficitní.

„Tím, že by se zásoby podzemních vod na Moravě nedoplnily, je téměř jisté, že by byl opět problém se suchem,“ podotkl ke stavu podzemní vody. V letních měsících uplynulých dvou let se především území Moravy potýkalo s extrémním suchem.