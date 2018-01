Zdanění církevních restitucí se vždy vytahuje jako králík z klobouku, myslí si biskupský sekretář

Generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl kritizuje fakt, že vláda podpořila návrh KSČM na zdanění finančních náhrad církvím za nevydaný majetek. Pokud by se tak stalo, došlo by k porušení principů právního státu, uvedl v pořadu Interview ČT24. Stejně jako vláda předpokládá, že konečné slovo by pak měl Ústavní soud.