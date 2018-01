Omezení při očkování budí emoce. Ministerstvo navíc musí řešit nedostatek hexavakcíny

U hexavakcíny si až do konce roku rodiče mohli vybrat ze dvou možností. Obě chrání proti šesti závažným nemocem, jako je dávivý kašel nebo obrna. Mají ale trochu jiné složení. Ministerstvo zdravotnictví totiž každoročně stanovuje pouze to, před čím má očkování chránit. Konečné rozhodnutí, co budou děti dostávat, je na pojišťovnách a distributorovi.

Jenže od ledna kojenci dostávají automaticky jen levnější variantu. Kromě nedonošenců – ti nadále budou mít k dispozici tu dražší. Jenže distributor ji teď nedodal vůbec.

„Věříme, že bude dostatek vakcín, aby bylo možné je zavážet, a že už to bude v pohodě,“ řekl minulý týden ve čtvrtek náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.