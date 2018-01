Zemanovi konkurenti akci polonahé aktivistky kritizují. Přidal se i Babiš: Nejsme v Rusku

„Neznám úplně detaily, ale ve volební místnosti by se protestovat nebo demonstrovat nemělo, volební místnost patří lidem a mám za to, že je to snad i dokonce protizákonné, že by se žádná agitace ve volebních místnostech dělat neměla. Takže to rozhodně není správně,“ řekl novinářům Hilšer.

Sám na sebe přitom před třemi a půl lety poprvé upozornil akcí v říjnu 2014, kdy se při tiskové konferenci na Úřadu vlády svlékl do půl těla, a demonstroval tak svou podporu Ukrajiny a protestoval proti ruské anexi Krymu. „Myslím si, že občané by měli vyjadřovat své názory vůči politikům, ale vždycky musí zvolit vhodné nástroje, vhodnou dobu a vhodný okamžik. A to samozřejmě závisí na inteligenci toho daného, jak to zvolí,“ řekl k tomu dnes.