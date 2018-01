Školské odbory dostaly slib velkého růstu platů. Za čtyři roky budou mít učitelé 46 tisíc měsíčně

Budou-li politici chtít splnit to, co požadují školské odbory, musí během příštích čtyř let vzrůst rozpočet ministerstva školství zhruba o padesát miliard korun. V roce 2021 by pak měli podle ministerstva učitelé dostávat průměrně 46 tisíc korun a nepedagogové 22 700 korun měsíčně.

Již v příštím roce by mělo podle ministra Roberta Plagy jít na platy deset až dvanáct miliard korun navíc. „My jsme se bavili o potřebě nafázovat navyšování, aby to nebylo o třicet procent v posledním roce tohoto volebního období,“ řekl Plaga. Růst platů je podle něj nutné naplánovat do několika fází.

Odboráři předali premiéru Babišovi petici za kvalitnější podmínky ve vzdělávání. Kromě platů obsahuje i požadavek na zvýšení výdajů na vzdělávání o třetinu. Vláda sama ovšem ve svém programovém prohlášení slibuje růst platů učitelů na 150 procent jejich stávající výše do roku 2021. Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka to zhruba odpovídá navyšování na 130 procent průměrné mzdy do roku 2020, které požadují odboráři.

„My jsme konstatovali, že naše vize, jak by mělo školství vypadat, koresponduje s programovým prohlášením vlády,“ připustila místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Petici za lepší podmínky podepsalo přes dvacet tisíc lidí

Petici, která požaduje kvalitní podmínky ve vzdělávání, podepsalo přes 23 tisíc lidí, převážně pedagogů. Financování školství by podle odborů mělo být srovnatelné s vyspělými zeměmi Evropské unie, které dávají do oboru průměrně šest procent HDP ročně.

Ministerstvo školství má letos v rozpočtu 175,74 miliardy korun, což je o 19,21 miliardy korun více než loni. Při schvalování rozpočtu sněmovna doporučila vládě, aby od září zvýšila učitelům platy o 15 procent a ostatním pracovníků ve školství o desetinu. Naposledy se takto platy zvedly v listopadu.

Průměrný plat pedagoga by se nyní podle ministerstva školství měl pohybovat kolem 30 750 korun. Průměrná mzda v ČR byla na konci loňského třetího čtvrtletí 29 050 korun.