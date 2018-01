V gulagu skončily tisíce Čechů, jejich osudy se dostávají z archivů až teď

Naděje po Hitlerově útoku. Budoucí generál Ludvík Svoboda ji zadusí

Po napadení SSSR Německem se ale politika Sovětů vůči trestancům změnila. Amnestovaní vězni mohli vstupovat do armády. Propuštěn byl i Polák, který tak v lednu 1942 odcestoval do Buzuluku, kde se formovala československá jednotka.

Nicméně pozornosti NKVD neunikl. „Tajní“ považovali Polákovu amnestii za omyl a chtěli ho dostat zpátky. Tlak sovětské strany byl nesmírný. A velitel jednotky – pozdější prezident Československa – Ludvík Svoboda se mu podvolil, ač věděl, co bude následovat. Na jeho přímý rozkaz byl Polák z armády propuštěn do civilu. To bylo zásadní rozhodnutí.

Bezprostředně poté, 8. prosince 1942, byl Polák opět zatčen a za protisovětskou činnost odsouzen. Tentokrát k pěti letům pracovních táborů. Otrocky těžil a zpracovával dřevo asi sto kilometrů od dnešního Nižního Novgorodu v centrální části Ruska. Propuštěn byl až 2,5 roku po skončení války, zkraje prosince 1947.

Doma vlají stejné rudé prapory, které vídal v SSSR

Psychicky i fyzicky vyčerpaný muž se do vlasti vrátil až 7. března 1948. Vítaly ho však opět rudé prapory podobné těm, které vídal v Sovětském svazu. Pár dnů před tím totiž moc v Československu uchvátili komunisté. A opět začaly represe, které Polák znal ze SSSR.

„V září proto na Šumavě ilegálně přešel hranici do americké okupační zóny Německa. V podstatě hned poté začal psát o sovětské realitě a táborech Gulagu první články,“ připomíná Hradilek.

V roce 1951 se bývalý pražský advokát přesunul do USA. A ve stejném nasazení, jak v mládí agitoval za ideje komunismu, se nyní snažil upozorňovat svět na nelidský sovětský systém. Dokonce i na půdě Organizace spojených národů.

Češi se dali ohloupiti bolševickými hesly

„Mé více než sedmileté žalářování v sovětských táborech nucené práce mělo i tu dobrou stránku, že jsem se mohl osobně seznámit s celým sovětským otrokářským systémem, abych jako jediný z Čechů mohl odhalit a po pravdě vylíčit nejen svému národu, ale široké mezinárodní veřejnosti stav otrokářských institucí bolševického Ruska, jeho systému a smrtelného nebezpečí pro každý národ, tak, jak se to stalo s Československem, jež se dalo ohloupiti bolševickými hesly a propagandou,“ apeloval Polák deset let před svou smrtí.

Zemřel osamocen 15. dubna 1970 v malém městečku Coxsackie dvě stě kilometrů severně od New Yorku.