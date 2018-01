Za socialismu byl volič za plentou podezřelý, dnes bez ní naopak nemůže odvolit

Občané si letos podle sdělení městských a obecních úřadů vyzvedávali hodně voličských průkazů, aby mohli volit mimo místo trvalého pobytu. Mohli si vyzvednout průkaz pro první, pro druhé či pro obě kola. A pro druhé je možné vyzvedávat ho ještě před jeho konáním.

Moc se ale nezdůrazňuje jedna důležitá okolnost. Jakmile si občan průkaz vyzvedne, je automaticky v místě bydliště vyškrtnut ze seznamu voličů. Pokud se tedy nakonec rozhodne volit ve své domovské volební místnosti, musí si přinést voličský průkaz. Tedy zjednodušeně řečeno: Doma není takový volič pro komisi doma a bez voličského průkazu hlasovat nebude moci.

Místo občanky lze mít i pas

Všude se mluví a píše také o tom, že je potřeba, aby občanský průkaz, s nímž jdete do volební místnosti, byl platný. To je samozřejmě pravda a je třeba na to dát pozor, na druhou stranu je dobré vědět, že cestovní pas je doklad zcela a plně nahrazující občanku! To, že se některé instituce tváří, že nikoliv, neznamená, že mají pravdu. Zkrátka – je úplně jedno, zda přijdete s občanským průkazem nebo cestovním dokladem, pokud je platný, voleb se zúčastnit můžete.