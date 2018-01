Nejvyšší soud musí dořešit dovolání Dahlgrena i po jeho smrti

Soud obdržel dovolání loni v září. Dahlgrenův obhájce v něm navrhoval, aby místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání ale nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Dahlgren před pěti lety vyvraždil rodinu své sestřenice

Tehdy dvacetiletý Dahlgren zabil v roce 2013 v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel – otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Zavražděná žena byla jeho sestřenice.

Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně jej zadrželi na letišti ve Washingtonu na základě českého zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do Česka, kam byl dopraven 31. srpna 2015.

Doživotní trest Dahlgrenovi ve sledovaném procesu vyměřil v roce 2016 Krajský soud v Brně a loni v březnu potvrdil Vrchní soud v Olomouci.