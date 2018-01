Prezidentská superdebata: Hlava státu má jít příkladem a držet slovo

„Naše země se stává zemí úsměšků a já bych si přál, abychom vyšli k zemi úsměvů. Prezident to má zahájit a ne pokračovat v úsměšcích,“ míní Michal Horáček . Prezident by podle něj měl začít u sebe a nastavit laťku vysoko.

Podleby prezident měl jít příkladem a jeho hlavním úkolem je teď hlavně kultivovat politickou scénu a dobře reprezentovat. „Proč je současná sněmovna rozhádaná? Vidím to jako problém úřadujícího prezidenta. Zeman dopředu deklaroval nějaké kroky, které by prezident nikdy neměl udělat. Říkat designovanému premiérovi: Máte dva pokusy, ať to dopadne, jak to dopadne, podpořím vaši stranu, nechám vás vládnout v demisi libovolně dlouho atd. Tím tu situaci vyostřil a zkomplikoval,“ podotkl.

Také Vratislav Kulhánek míní, že prezident má vliv na politickou kulturu a musí jít příkladem. „Prezidentskému úřadu chybí noblesa, tu je třeba zavést. Druhý problém je neschopnost vzájemné komunikace. Lidé si skákají do řeči, nenechají domluvit jiného, nevyslechnou argument. Třetí věc je hrubost v televizi, na ulicích, tam by bylo třeba ukázat, že hrubost je velmi nebezpečná věc.“