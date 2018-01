Prezidentská superdebata: Česko by se mělo omluvit za Zemanova slova o Krymu

Jiří Hynek se s Fischerem shoduje v tom, že byla anexe Krymu porušením mezinárodního práva, vůči kterému se musíme vymezit. „Pro mě je anexe jakéhokoliv cizího území nepřijatelná, a je jedno, zda se to týká Ruska a Krymu, nebo je to kdekoliv jinde na světě.“

Podle bývalého premiéra je evidentní snaha Ruska vrátit zpět sféru svého vlivu: jde o asertivní politiku, která by se dala nazvat obranou nárazníkového pásma. „Jsou to právě aktivity na východní Ukrajině, hybridní válka, která standardně probíhá v Pobaltí, Náhorním Karabachu i Moldávii. Ale i dění v Jižní Osetii a Abcházii,“ vyjmenovával Topolánek. Pro Česko je proto minimálně z geopolitických důvodů výhodné být členskou zemí EU.

Marek Hilšer pak řadí Rusko do skupiny poměrně agresivních velmocí. „V globalizovaném světě vidíme, že vzrůstají velké velmoci, které se začínají chovat poměrně agresivně, jako je Čína nebo Rusko, které se vzdaluje Evropě.“ V Evropě podle něj není zvykem, že by některý ze států anektoval území cizího státu: „A ještě tak, že tam pošle armádu a tvrdí, že to není jeho armáda,“ kritizoval Hilšer.

Pokud chce Česko i vůči takovým mocnostem hájit národní zájmy, tak by měla Unie zůstat pohromadě. „Můžeme Evropu kritizovat, je samozřejmě nutné, aby se Evropa dál vyvíjela, a to dobrým směrem. Takže i český prezident by v tomto měl hrát důležitou úlohu. A měl by spolupracovat s vládou – já prezidenta v tomto ohledu vnímám jako prodlouženou ruku zahraniční politiky vlády,“ dodal Marek Hilšer.

Podle Hynka vede Juncker EU do pekla

Většina prezidentských kandidátů uvedla, že by jejich první zahraniční cesta vedla na Slovensko, pouze Jiří Hynek by tuto tradici porušil a vyrazil by do Bruselu: „Já myslím, že je nejvyšší čas, aby si prezident republiky promluvil s největším hrobařem EU panem Junckerem.“

Podle něj začíná být mezi lidmi velký odpor vůči EU jako instituci. „Evropská unie je opravdu dobrý nápad, ale neskutečně špatně prováděný. Jestliže nebudeme dostatečně kritizovat, tak nikdy nedojde k nápravě,“ dodal v předvolební debatě Hynek. Podle něj vede současný styl šéfa EK J.C. Junckera a lídrů některých velkých zemí Unii do pekla.