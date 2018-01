Podpoří KSČM další vládu? Trestně stíhaný premiér nevadí, rozhodne program, říká Grospič

Současné programové prohlášení vlády a způsob, jakým vláda vedla jednání o podpoře, podle komunistů vylučují toleranci i podporu kabinetu. Klíčové tak bude vyjednávání v druhém kole. Tady vyslala KSČM hnutí ANO jasný vzkaz.

„Když nejsme vítěz voleb, nemůžeme počítat s tím, že by programové prohlášení obsahovalo naprosto všechny podmínky nebo aspekty našeho programu. Pokud bychom ale měli vyslovovat důvěru jakékoliv vládě, mělo by tam být znát výrazné osvojení našich programových věcí. Za to jsme ochotni jednat o programových podporách druhé politické strany,“ řekl Grospič v Interview ČT24.

Na otázku, zda by komunistům vadil premiér, který by byl trestně stíhaný, Grospič odpověděl: „Pro nás bude rozhodující, nakolik se náš volební program promítne do případného programového prohlášení druhé vlády, která by eventuálně mohla předstupovat před sněmovnu.“