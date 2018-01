Rádio, televize, úklid i odpočinek: Jak trávili prezidentští kandidáti poslední den kampaně?

Mirek Topolánek trávil čtvrtek na cestách a stihnul rozhovor hned pro dvě rádia: „My jsme ještě byli v Ostravě, byli jsme v rádiu a měl jsem tam setkání s lidmi. Teď jsme v Jihlavě a jdeme do rádia Vysočina,“ popisoval odpoledne Topolánek. Pak už je cílem Praha a přípravy na večerní superdebatu.

Stejně jako Topolánek vstupuje do závěru kampaně sebevědomě i Michal Horáček, nijak zvlášť se prý ale nepřipravoval: „Já se na to připravuju třicet let, co by to znamenalo, kdybych tomu dal hodinu navíc?“ Na debatu se těší a z trémy strach nemá. Kamery na něj ostatně mířily celý den: ať už internetové televize nebo vlastního štábu.

Pavel Fischer se po středečním setkání s příznivci a dobrovolníky přesunul do štábu, odkud hlavně odpovídá na dotazy médií a připravuje trumfy do superdebaty. Zintenzivňuje taky komunikaci na sociálních sítích. „Cítím se v plné síle a jsem připraven vytrvat – ten závod ještě zdaleka není u konce,“ burcuje své příznivce.