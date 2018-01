Uráželi mě v přímém přenosu, stěžuje si Babiš. Opozice naopak mluví o debaklu ANO

Přerušení jednání do úterý 16. ledna navrhla ODS. Podpořily to všechny ostatní frakce s výjimkou komunistů. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura zdůvodnil žádost tím, že předchozí hodinová přestávka nestačila imunitnímu výboru na jeho mimořádné jednání ke kauze Čapí hnízdo.

Sněmovna ve středu jednala o důvěře devět hodin , k závěrečnému hlasování ale nedospěla. Poslanci schůzi přerušili do úterý 16. ledna kvůli mimořádnému jednání mandátového a imunitního výboru, které iniciovali členové za hnutí ANO a SPD. Požadovali pozvání bývalého detektiva Jiřího Komárka.

Babiš ale připomenul, že o přestávku v jednání nejprve požádali lidovci, potom ODS: „Vysílala to Česká televize v přímém přenosu, tak to byla ideální situace se producírovat před občany, urážet i mě, a dokonce i moji rodinu.“ Podle předsedy sněmovny Radka Vondráčka ANO neobstruovalo a postupovalo racionálně. Doufá prý, že se do úterý emoce zklidní a poslanci budou řešit programové prohlášení vlády.

V imunitním výboru je napjatá atmosféra

Imunitní výbor, který projednává policejní žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, díky hlasům ANO a SPD ve středu prosadil pozvání Komárka na 16. ledna. Ve stejný den by měl vydat sněmovně doporučení, zda vydat oba politiky k trestnímu stíhání.

Středeční překotné svolání výboru a následné Komárkovo pozvání ale vyvolalo u některých dalších členů výboru bouřlivé reakce. Poukazovali mimo jiné na to, že Komárek byl loni v prosinci nepravomocně odsouzen za nařčení policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního“ úniku informací.