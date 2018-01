O vydání Babiše se bude jednat ještě před žádostí o důvěru. Podpoří ho exvyšetřovatel, míní Michálek

Michálek za krokem ANO vidí snahu najít osobu, která by mediálně podpořila verzi Babiše a Faltýnka. Oba poslanci v případu Čapího hnízda obvinění z dotačního podvodu odmítají. „Ale pan Komárek není nezávislá osoba, podle mých informací byl dosazen do úřadu, který podléhá ministerstvu financí,“ uvedl Michálek.

Kvůli zasedání výboru rozhodlo plénum sněmovny o tom, že své jednání odloží do 16. ledna a překvapivě tak dnes nebude hlasovat o důvěře Babišově menšinové vládě. Důsledkem by však mělo být i to, že poslanci budou hlasovat o důvěře vládě za situace, kdy budou znát stanovisko mandátového a imunitního výboru k policejní žádosti o vydání Babiše a Faltýnka.

Podle předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška slíbilo hnutí ANO, že doporučení bude na světě před pokračováním schůze. Lidovci podle Bartoška vycházejí z toho, že od ANO dostali slovo. „A že jestli ANO dá slovo, tak ho dodrží. A oni řekli, že do 14:00 v úterý bude usnesení,“ uvedl. Potvrdila to i Taťána Malá.

Lidovci by přitom chtěli, aby se nejprve odehrálo hlasování o vydání, poté teprve o důvěře. Bartošek však upřesnil, že to ještě není dojednáno. „Tato věc nebyla diskutována, je to náš návrh, se kterým půjdeme do jednání, připadá nám to férové,“ uvedl Bartošek. Během úterního jednání sněmovny navrhovali Piráti a STAN, aby se o vydání hlasovalo rovnou, ale protože výbor zatím stanovisko nevydal, plénum to odmítlo. Zda proběhne hlasování v úterý, není jisté, Taťána Malá i předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) jsou přesvědčeni, že obě věci – důvěra Babišově vládě a vydání Babiše s Faltýnkem – spolu nesouvisejí.