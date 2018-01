Čekání na důvěru se vládě protahuje. I když ji nezíská, v demisi může zůstat dlouho

Místopředseda opoziční ODS Martin Kupka však má své pochybnosti, zda skutečně dojde ke jmenování nové vlády až po nalezení většiny. „Uvidíme, jestli to není jen předvolební slib,“ řekl. Naopak místopředseda KSČM Jiří Dolejš vnímá Zemanův postup jako logické vyústění snahy zbavit se svého neoblíbeného premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). „První pokus sloužil k tomu, aby ukončil historii Sobotkovy vlády, a druhý pokus bude vážnější,“ očekává.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš ostatně dal najevo, že i on bude vůči ostatním partajím vstřícnější. „Jsme připraveni i na společné, koaliční vládnutí,“ uvedl.

Bude i šestý pokus?

Není přitom jasné, co by se stalo, kdyby nakonec ani ve druhém pokusu ona stojednička k dispozici nebyla, a zejména tehdy, kdyby se vše opakovalo i při pokusu třetím, který již nezávisí výhradně na úsudku prezidenta, nýbrž předsedy Poslanecké sněmovny.

Podle ústavy by po třech neúspěších mělo být dalším krokem rozpuštění sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. To však Miloš Zeman odmítl. Poukázal, že ústava píše, že prezident „může“, což nepovažuje za imperativ. Ve vánočním projevu naopak prohlásil, že „předčasné volby několik měsíců po řádných volbách by byly výsměchem občanům“.

Podle Ladislava Vyhnánka by z toho ale vyplývalo, že v tom případě by se muselo „něco“ stát s vládou. „To znamená, že by pokračoval čtvrtým, pátým, šestým pokusem,“ poukázal. Aleš Gerloch však má něco takového za nemyslitelné. „Myslím, že není možné, aby se postupovalo takto. To by musela ústava výslovně stanovit,“ podotkl. Vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty UK Jan Kysela míní, že je potřeba, aby prezident postupoval vstřícně vůči ústavě. „Musíme předpokládat, že prezident republiky má mozek, že je veden dobrou vůlí. Tak to tvůrci ústavy předpokládali,“ zdůraznil.