Na Homolce stále funguje firma z Dbalého éry. Dávno měla být zlikvidovaná, stěžuje si ministr

Kvůli kauze bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého a podezřením na nehospodárnost, měly skončit dceřiné společnosti tohoto zdravotnického zařízení. Poslední z nich, firma Holte Medical, je od loňského ledna v likvidaci, ale nemocnice skrze ni stále provádí část nákupů. A navíc na ni dohlíží tříčlenná dozorčí rada.

Ministr prověří odměny

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce nyní zkoumat, jak vysoké odměny si manažeři vyplácejí. „Pokud jsou to lidé, kteří jsou přímo v nemocnici a vedou ji, tak si myslím, že mají dostatečné odměny tam a nemyslím si, že by měli mít další horentní sumy v rámci dceřiné společnosti. Zaměřím se na to a budu chtít, aby ty odměny byly pokud možno přiměřené nebo nejlépe žádné,“ říká Vojtěch.

Například ředitel nemocnice Ivan Oliva měl za práci v dozorčí radě – podle posledního rozhodnutí valné hromady z konce roku 2016 – pobírat od ledna loňského roku odměny padesát tisíc korun měsíčně.

Vedení nemocnice nechtělo na ministrovy výtky reagovat prostřednictvím médií. Oliva již dříve České televizi řekl, že dozorčí rada funguje v dceřiné firmě proto, že stále ještě přes ni jde část nákupů a vše je potřeba kontrolovat. „Ta společnost stále generuje poměrně značný objem, třicet devět procent z celkových nákupů nemocnice. Takže je nutné, aby tyto procesy byly i nadále pod kontrolou. Z tohoto důvodu kromě likvidátorky funguje i dozorčí rada této společnosti,“ vysvětloval v listopadu Oliva České televizi.

Tehdy také přiznal, že původně očekával dřívější likvidaci společnosti Holte Medical. „Vycházel jsem ze své zkušenosti z privátního sektoru a je pravda, že ve státní sféře to jde přeci jen trošku pomaleji,“ uvedl dříve Oliva.