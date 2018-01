Náš program je pro všechny, řekl Babiš. Jednání o důvěře ale poslanci odložili o týden

Před osmou večer poslanci ve výrazné shodě – proti byli jen komunisté – schválili návrh na přerušení schůze sněmovny do úterý 16. ledna do 14 hodin. Zbyněk Stanjura (ODS), který přerušení schůze navrhl, to zdůvodnil tím, že mandátový a imunitní výbor potřebuje více času na jednání, které začalo během přestávky schůze po sedmé večer. „A jednací den končí v 21 hodin,“ upozornil Stanjura, který považuje výsledek dne za „manažerské selhání“ ANO, které ani nenavrhlo pokračování jednání po 21. hodině. Také předseda klubu ČSSD Jan Chvojka považuje přerušení schůze za „velkou ostudu“ hnutí ANO. Při návrhu na přerušení schůze uvedl, že jiný den než v úterý nepovažuje za vhodný pro pokračování schůze, protože čtvrtek je určen interpelacím, v pátek pak začínají prezidentské volby. Výbor se sešel kvůli návrhu ANO a SPD na pozvání dalších lidí k jednání o žádosti o vydání Andreje Babiše a místopředsedy jeho hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek se zmínil například o bývalém policistovi Jiřím Komárkovi.

„Neohrožujeme demokracii,“ ujišťoval Babiš poslance Dopoledne na schůzi Poslanecké sněmovny, která jedná o důvěře Babišově vládě, vystoupil prezident republiky, po něm představil premiér svoji vládu a její program. „Je nesmysl říkat, že ohrožujeme demokracii. Chceme ji rozvíjet,“ uvedl Babiš. Kabinet podle něho „maká“ a projednává objektivně poslanecké i senátní předlohy. Uvedl také, že vláda chce vylepšit život obyvatel. Česko podle něj má na to, aby se vrátilo „do první ligy v Evropě“. Při představování programových priorit vycházel v projevu ze šesti strategických směrů, jak jsou popsány na prvních stranách vládního programu. Vedle Evropské unie, investic a bezpečnosti mluvil Babiš také o digitalizaci státní správy, o důchodové reformě a o reformě státu. Slíbil také důchodovou reformu, rychlejší přípravu dálnic a vysokorychlostních tratí i investice do jaderné energetiky. Podle premiéra je program velmi dobrý. „Uděláme vše pro to, abychom ho plnili,“ dodal. „My máme program pro všechny, a proto si myslím, že byste nás ve finále měli podpořit,“ podotkl závěrem Babiš. Jeho kabinet ale důvěru téměř s jistotou nezíská, ostatní strany deklarovaly, že budou hlasovat proti. „Pokud tu důvěru dneska nedostaneme, tak uvidíme, jak bude dál,“ uvedl ministerský předseda, který má od prezidenta Miloše Zemana slíbený i druhý pokus o sestavení kabinetu.

Vládu žádná ze stran podpořit nechce Sněmovní strany se ale menšinovou jednobarevnou vládu ANO podpořit nechystají. ODS, ČSSD, SPD i KDU-ČSL obvinily ANO, že se vůbec nepokusilo o vytvoření většinové vlády, kterou považují za vhodnější uspořádání. Strany také kritizovaly program vlády. Podle úřadujícího šéfa ČSSD Milana Chovance připomíná Babišův „program pro všechny“ pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort. „Všichni mají slíbeno vše, a nikdo nedostane nic,“ uvedl. Ke slibu zvyšovat důchody Chovanec podotkl, že právě ANO v minulé koaliční vládě Bohuslava Sobotky vystupovalo proti valorizaci penzí. Vláda si podle něj podporu ani nesnažila vyjednat. „Žádná vážná jednání o vládě se nevedla, byl to v podstatě diktát ANO a Andreje Babiše, jak vládu sestavit personálně i po stránce programového prohlášení,“ řekl Chovanec. Také podle šéfa klubu TOP 09 Miroslava Kalouska je programové prohlášení vlády jako bonboniéra, ze které si má každý vybrat to, co chce. „Vemte si nugát, vemte si griliáš, vždyť jsme tady pro všechny,“ glosoval Kalousek. Babišova vláda však podle něj sliby plnit nehodlá a chystá „šmírovací stát“. Vadí mu také, že „poprvé v historii žádá o důvěru agent komunistické Státní bezpečnosti“. Kalousek kritizoval i prezidenta Miloše Zemana, který přišel Babiše do sněmovny podpořit. „Lhář nám doporučuje někoho, o kom víme, že lhal, a je podezírán z toho, že i kradl, a my mu máme věřit,“ podivil se Kalousek v narážce na kauzu Čapí hnízdo.

ODS podle předsedy Petra Fialy vládu nepodpoří, neboť se na ní domluvili jen Zeman a Babiš, aniž by usilovala o většinu ve sněmovně. Vítězné ANO vyjednávalo s dalšími stranami podle něj jen formálně a pokud by získal kabinet důvěru, hrozilo by vychýlení moci v Česku, soudí Fiala. „Naši voliči nám nedali mandát, abychom zaštítili jednobarevnou menšinovou vládu ANO,“ dodal Fiala. Občanským demokratům se podle něho nelíbí ani její program. V některých částech je vágní, v dalších málo ambiciózní a v jiných zcela nepřijatelný, uvedl. Podle lídra Starostů a nezávislých Jana Farského by měl Babiš uznat, že ho tíží kauzy z minulosti a že nemůže být důvěryhodným premiérem. Farský zmínil jeho vedení ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti, privatizaci Unipetrolu i dotace na farmu Čapí hnízdo. „Mě minulost premiéra stále straší,“ řekl. Soudí také, že Babiš by v souvislosti s případy mohl využít, až zneužít svého postavení. „Nezlobte se, ale já mu zkrátka nevěřím,“ dodal. Šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že vláda by mohla mít přídomek „slibem nezarmoutíš“. A třebaže Piráti s kabinetním programem v dílčích bodech souhlasí, nevěří, že by vláda měla vůli svůj program prosazovat. „Voličům jsme slíbili, že situace, která po volbách nastala, brání Pirátům, aby této jednobarevné vládě dali důvěru. Budeme hlasovat proti,“ dodal Bartoš. Zády se k vládě postavili i křesťanští demokraté. „Nevidíme žádný důvod, proč bychom měli podporovat menšinovou vládu. Obzvláště proto, že vyjednávání o vzniku koalice, alespoň v případě KDU-ČSL, se dá počítat na minuty,“ sdělil stranický šéf Pavel Bělobrádek. Lidovci podle něj koalici s ANO nikdy neodmítli, mají ale podmínky pro vyjednávání – mj. to, aby v kabinetu nebyl nikdo trestně stíhaný, což by vylučovalo účast Babiše. Šéf ANO však na své účasti ve vládě trvá. Hnutí SPD podle šéfa Tomia Okamury vládu nepodpoří proto, že nebylo přizváno do kabinetu (ANO spolupráci s SPD na vládní úrovni vytrvale odmítá). Podle druhého muže hnutí Radima Fialy SPD vadí i personální obsazení některých ministerstev. KSČM podle předsedy Vojtěcha Filipa nemůže podpořit vládu kvůli tomu, že její program nenaplňuje všechny důležité záměry komunistů. Filip sice ocenil, že kabinet chce připravit zákon o obecném referendu, chybí mu ale termín a závazek, že norma bude pro kabinet prioritou. Kritizoval i to, že vláda chce vysílat vojáky do zahraničních misí bez rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Původně byli komunisté jediní, kteří toleranci vlády za určitých podmínek připouštěli, v úterý ale oznámili, že vládu nepodpoří. Mandátový a imunitní výbor se sešel při večerní přestávce Již dopoledne poslanci Pirátů a STAN neprosadili návrh, aby se sněmovna ještě před jednáním o vyslovení důvěry vládě Andreje Babiše zabývala jeho vydáním ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Postup podpořilo 65 přítomných poslanců, 115 jich bylo proti. Předseda Pirátů Ivan Bartoš návrh zdůvodnil tím, že je zásadní rozdíl, zda by sněmovna hlasovala o důvěře vládě premiéra, který je, nebo není trestně stíhaný. Podle šéfa frakce STAN Jana Farského není důvod, aby se projednávání policejní žádosti o vydání Babiše a Faltýnka protahovalo a oba aktéři kauzy se schovávali před spravedlností. Faltýnek navrhovaný postup zpochybnil, když připomněl listopadové usnesení dolní komory, která projednávání policejní žádosti odročila do té doby, než její posuzování uzavře mandátový a imunitní výbor.