On-line: Babišova vláda si jde říct o důvěru, kterou jí nikdo nechce dát

Hra o přerušení

Rozruch do sněmovní schůze by tak mohlo vnést především to, zda se hlasování vůbec uskuteční. Z některých poslaneckých klubů totiž zaznívají hlasy, že sněmovní debata o důvěře vládě by se měla odložit a to kvůli podezření ze zneužití evropských peněz při budování středočeské farmy Čapí hnízdo.

Část poslanců chce, aby ještě před před hlasováním o důvěře mandátový a imunitní výbor doporučil plénu, zda má Babiše a prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka vydat k stíhání, nebo ne. Výbor dal oběma politikům možnost vyjádřit se k případu příští úterý.

„Návrh na to projednat dřív vydání a nevydání, než budeme hlasovat o nedůvěře, může přijít,“ připustil pirátský místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal. „Patrně to někdo navrhne.“ Se záměrem vyměnit sněmovně priority sympatizuje i ODS. „Pokusíme se přesvědčit ostatní. Máme Andreje Babiše, který by měl být vydán či nevydán, a pana Babiše, který žádá o důvěru. Je to spojené a mělo by se na to tak pohlížet,“ uvedla stranická místopředsedkyně Alexandra Udženija.