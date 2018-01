VOLBA PREZIDENTA ON-LINE: Všichni kandidáti už odvolili, k Zemanovi se vrhla polonahá aktivistka

vhodil svůj hlas do volební urny v mateřské škole v pražských Pitkovicích. „Budu dnes spát klidně, stejně jako se mi dobře spalo na dnešek,“ řekl. Po vhození volebního lístku uvedl, že by si přál co nejvyšší volební účast. Uvedl, že spoléhá na občany v obcích a menších městech.

Mirek Topolánek volil v Praze 6. Řekl, že si přeje velkou volební účast. Kampaň před volbami označil za korektní, ale místy nudnou. Podle jeho ženy Lucie Talmanové kampaň poznamenala neúčast současného prezidenta Zemana, označila to za zbabělost hlavy státu.

Vratislav Kulhánek odvolil na pražských Vinohradech. „Ideální účast by byla samozřejmě aspoň 80 procent, ale když to bude nad 50, tak si myslím, že to bude víc než dobře,“ řekl poté, co odvolil. Volební účast má podle něj vliv na sílu mandátu přímo voleného prezidenta. „Čím víc hlasů, tím větší mandát,“ míní. Dodal, že pak záleží na tom, jakým způsobem zvolený prezident se svým mandátem nakládá.

Petr Hannig odevzdal svůj hlas v pražských Kunraticích, volil sám sebe. Pokud by postoupil do druhého kola volby, chtěl by se v něm střetnout se současným prezidentem Zemanem. Naznačil ale, že by mu žádný ze současných kandidátů na prezidenta ve funkci hlavy státu nevadil. „Já jsem pozitivní člověk a já se na každého dívám z té pozitivní stránky,“ podotkl.

Michal Horáček volil v Roudnici nad Labem, kde žije. Do volební místnosti přišel se ženou a dcerou. Před místností na něj čekalo několik jeho příznivců, s nimiž se krátce zastavil. Zda vhodil do urny své jméno, neřekl.

Věří ale, že uspěje. „Není možné, aby se to nepovedlo. Mně se to povedlo. Zažil jsem 17 nejzajímavějších měsíců v životě. Projezdil jsem celé Česko a teprve teď jsem ho opravdu poznal,“ poznamenal Horáček.

Marek Hilšer by považoval za velký úspěch, kdyby od voličů získal 15 procent hlasů. „Byl bych rád, kdyby voličů přišlo co nejvíc, protože rozhodujeme o naší budoucnosti. A ten, kdo nepřijde, prostě nechává rozhodovat někoho jiného,“ podotkl.

Uvedl také, že i pokud by se nedostal do druhého kola, chtěl by přesvědčit co nejvíce mladých lidí, aby šli odevzdat svůj hlas. „Pokud k tomu budu moci přispět, tak to udělám. Rozhodně neplánuji odjet na dovolenou,“ vzkázal.

Jiří Hynek volil v doprovodu své manželky a dvou synů v Jesenici u Prahy. „Já bych byl velmi rád, aby ta účast byla co největší, protože je to takové výsostné právo demokracie, že se může rozhodovat, může volit. Kdyby bylo 60 procent, myslím, že by to bylo dobře,“ řekl Hynek. Volební účast ale podle něho nemá vliv na váhu mandátu, protože každý má právo výsledky ovlivnit svým hlasem.

Volili i šéfové stran či exprezident

Premiér Andrej Babiš (ANO) odvolil v Průhonicích u Prahy. „Máme výhodu, že od revoluce volíme svobodně. Myslím, že právě volby jsou nejlepší možností pro lidi, aby vyjádřili svůj názor,“ uvedl. Premiér přišel do volební místnosti bez manželky Moniky. Na dotaz médií uvedl, že nepůjde volit, protože je v nemocnici.

Už ve čtvrtek řekl, že bude volit současného prezidenta, kterého považuje za silnou osobnost. Uvedl, že je to ale jeho vlastní názor, nikoliv postoj hnutí ANO, které oficiálně podporu žádnému kandidátovi nevyjádřilo. Vyzval ale, aby lidé k volbám šli. „Společnost je rozdělená, je to důležitá volba,“ dodal Babiš. Při minulých volbách přitom Zemana kritizoval za to, že „představuje pokračovatele kapitalistického mafianismu a korupce“ a volil jeho protikandáta Karla Schwarzenberga.

Předseda KSČM Vojtěch Filip i šéf SPD Tomio Okamura volili Zemana. Oba shodně uvedli, že nejvíce splňuje požadavky jejich stran. Filip uvedl, že jej zděsilo chování ostatních kandidátů, protože podle něj v některých případech nevěděli, jaké pravomoci tato funkce obnáší.

Šéf ODS Petr Fiala naopak vyzval všechny, kdo si nepřejí pokračování Zemana, k účasti ve volbách, „aby nebyli překvapení už po prvním kole“. Koho sám volil, ale neřekl.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil volil Jiřího Drahoše, podle něj je to prozápadní politik, který bude českou společnost spojovat.

Šéf STAN Petr Gazdík hlasoval v Suché Lozi na Uherskohradišťsku. Hlas dal také Drahošovi, který je podle něj zkušeným člověkem a osobností bez skandálu.

Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek volil v Náchodě. „Doufám, že vyhraje kandidát, kterého jsem volil, a že pět let budeme mít důstojného prezidenta, který nebude dělat ostudu České republice. Koho jsem volil, ale prozrazovat nebudu.“ Předpokládá, že v druhém kole se utká Miloš Zeman s Jiřím Drahošem, kterého lidovci podpořili.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš volil Marka Hilšera. Podle něj nejvíce odpovídá hodnotám, které mu jsou blízké. V širším výběru měl vedle Hilšera také Jiřího Drahoše, Michala Horáčka a Pavla Fischera. Zdůraznil, že je to jeho osobní volba, ne Pirátů.

Svůj hlas odevzdal v pražských Kobylisích také bývalý prezident Václav Klaus. Novou hlavou státu by podle něj měl být člověk, který prošel politikou. Z devíti kandidátů jeho požadavkům odpovídají jen Miloš Zeman a Mirek Topolánek.

Stejný počet kandidátů jako před pěti lety

V historicky druhé přímé volbě vybírají voliči z devíti uchazečů, což je stejný počet jako před pěti lety. Všechny osobnosti web ČT24 představil v podrobných profilech.

Tři z nich – Pavla Fischera, Marka Hilšera a Mirka Topolánka – nominovaly skupiny senátorů. Další tři – Petr Hannig, Jiří Hynek a Vratislav Kulhánek – získali nominaci od skupin poslanců. Tři kandidáti – Jiří Drahoš, Michal Horáček a Miloš Zeman – jsou potom občanskými kandidáty. Jako takoví museli získat podporu alespoň padesáti tisíců občanů.