Pelikán chce střídat státní zástupce. Může jít o tah proti nepohodlným, tvrdí Pospíšil

Žalobci by pro své funkce měli mít nově pevně dané funkční období. S takovou změnou počítá návrh zákona, který chce předložit ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Došlo by tak k přesoutěžení všech vedoucích pozic státních zástupců, včetně nejvyššího státního zástupce a vrchních státních zástupců. Unie státních zástupců by chystanou změnu uvítala. Návrh však kritizuje předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, podle něhož by to mohlo znamenat i tah vůči lidem v justici nepohodlným Andreji Babišovi.