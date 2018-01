Tři kandidáti na prezidenta nezveřejnili údaje o darech na kampaň

„Kandidáti si neuvědomili, že to, co mají na volebních účtech, neobsahuje povinné informace podle zákona,“ poznamenal k darům Outlý. „U bezúplatných plnění osm z devíti kandidátů mělo nějaké informace, devátý neměl zveřejněno nic. Jeden z těch osmi neuvedl informace v rozsahu, jak vyžaduje zákon,“ dodal.

Kandidáti museli do pondělní půlnoci zveřejnit informace o peněžitých darech i bezúplatných plněních. U fyzických osob bylo potřeba uvést jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu, u právnických osob název, IČO a sídlo.

Úřad k půlnoci zadokumentoval registrované internetové stránky s účty a nyní udělá podrobnější analýzu. V případě podezření může zahájit správní řízení, které může skončit pokutou. Může také zvolit formu příkazu se sankcí, proti které může dotyčný podat rozpor, čímž se věc dostane do správního řízení. Sankce je od 20 000 do 300 000 korun.

Kandidáti nemohli utratit víc než 40 milionů

Nejvíc peněž utratil za volební kampaň Jiří Drahoš. Podle jeho mluvčí Kateřiny Procházkové jde přibližně o 34 milionů korun, tuto sumu dostal jako finanční dary. Nepeněžité plnění bylo za 1,9 milionu korun. „Určitě utratíme všechno. Pokud se dostanu do druhého kola, obávám se, že to ani nebude stačit, ale budeme pracovat s tím, co máme,“ říká kandidát.

Zemana stála podle jeho webu kampaň na nepeněžitých plněních 17 milionů. Na účet dostal 4,5 milionu. Z darů ale nebyly zaplaceny žádné náklady. Většinu reklamy zaplatila Strana práv občanů, spolek Přátelé Miloše Zemana nebo společnost Euro - Agency. Organizace Transparency International uvedla, že vzhledem k množství billboardů a on-line reklamy musela stát kampaň desítky milionů. Označila ji proto za neprůhlednou, a to i proto, že se o Zemanových sponzorech není možné nic dozvědět.