Mandátový výbor bude řešit kauzu Čapí hnízdo: Babiš i Faltýnek požádali o odklad kvůli zprávě OLAF

Policie je nebude moci obvinit, protože politiky chrání poslanecká imunita po celou dobu, co vykonávají poslanecký mandát. To však neznamená, že případ končí. „Pokud by je Sněmovna nevydala, tak musí policie dočasně odložit trestní stíhání. Po tu dobu by neběžela žádná promlčecí doba. Ve chvíli, kdy policisté doručili žádost o vydání ke stíhání, tak v podstatě už je tam překážka pro to, aby politici byli postavení před soud, tudíž není možné je stíhat a tudíž neběží promlčecí doba,“ říká advokát Miroslav Krutina. Pokud by však policie v kauze chtěla stíhat i jiné lidi, kteří nejsou poslanci, nic jí nebrání. Poslance pak může policie začít stíhat až ve chvíli, kdy jim skončí poslanecký mandát.