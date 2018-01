Indonésan nazpíval v ČSSR hit Hastrmane tatrmane. Jeho osud však poznamenaly tragédie

Surjomartono sice pochází z indonéské Jávy, už pětapadesát let ale žije v Praze. Řada lidí ho spíše zná jako Rony Martona. Pod tímto jménem nazpíval v roce 1973 svůj největší hit Hastrmane tatrmane. Do tehdejšího Československa přišel v roce 1963 studovat. Původně chtěl na vysokou školu do Japonska, už tam ale nebyla volná místa.

„Spousta z nich měla strach tam jít. Že by třeba přišli o pas, nebo naopak, že by byli odvlečeni domů, kde by se jim dost možná nevedlo dobře, protože studovali v socialistickém Československu,“ popisuje tehdejší situaci Petrů. Surjomartono si je jistý, že kdyby se do země vrátil, určitě by dopadl špatně: „Tam to byl chaos. Stačilo, aby někdo řekl, ten je levičák a komunista, a druhý den už nebyl.“

Malý človíček s obrovským hlasem

Pobyt v Československu si tak nakonec protáhl na 32 let, ale nelituje toho. Založil zde rodinu a na přelomu 60. a 70. let navíc začala stoupat jeho hudební hvězda. S pěti krajany založil skupinu Matahari. „Když přišel Rony, tak bylo hned jasný, že se lidi v sále zblázní. Přišel malý chlapík, evidentně cizokrajného vzezření, pak zazpíval a z malého človíčka lezl tak obrovský hlas, jako kdyby patřil dvoumetrovému country Američanovi,“ vzpomíná na kolegu zpěvačka Petra Černocká.

Věhlas získal Surjomartono i v rodné zemi. „Když jsem byl mladší a ještě žil v Jakartě, vzpomínám si, že jsem slyšel o Indonésanovi vyslaném naším prezidentem, který se proslavil jako zpěvák, má vlastní kapelu a často vystupuje v televizi a na akcích organizovaných mými předchůdci,“ řekl Reportérům ČT indonéský velvyslanec v ČR Auila Aman Rachman.