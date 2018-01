V Česku se rozhořel boj mezi taxikáři. Levné konkurenci v několika městech vzplály vozy

Naposledy neznámý žhář znovu zaútočil o víkendu v Hradci Králové, kde zapálil vůz firmy, která jezdí v deseti městech republiky a do dalších se chystá. Její auto shořelo, stejně jako sousední soukromý vůz. Škoda je kolem tří set tisíc korun. Podle spolumajitele firmy je za tím konkurenční boj.

„Připomíná mi to různé mafiánské metody zkraje 90. let. Je možné, že je to konkurenční boj. Tady už jde o život a připadá mi to velmi nebezpečné,“ uvedl spolumajitel taxislužby Jiří Kostlán.

Noční vyřizování účtů taxikářů v Hradci Králové. Shořela 2 auta, škoda kolem 300 tisíc korun... (Foto J. Kostlán) pic.twitter.com/xj3rbqkfUC — Vlastimil Weiner (@VlastimilWeiner) January 7, 2018

„Já si myslím, že je to nesmysl, že si to udělali sami,“ reagoval naopak taxikář konkurenční firmy. V celé republice už této firmě za pár měsíců shořelo sedm aut. Jen v samotném Hradci Králové někdo poničil čtyři žlutobílé vozy.

„Dosud jsme v daných případech neobvinili žádnou konkrétní osobu,“ uvedl za královéhradeckou policii Jan Čížkovský.

„Nezapínají taxametr,“ nelíbí se místním rivalům

V celé republice jezdí firma levnějšími vozy, ale taky za nižší ceny než konkurence. ČT ceny taxikářů v Hradci nedávno porovnávala na osmikilometrové trase po městě. „Jeli jsme souběžně s vozem nováčka Vi3 a taxíkem zavedené místní firmy. Zavedený taxík jel za 180 korun, nová firma, které teď shořel další vůz, za 114 korun,“ říká redaktor ČT Vlastimil Weiner.

„Je to okrádání nás všech, že neplatí daně. Nezapínají taxametr. Mají na něm 80 korun,“ tvrdí muž z konkurenční taxislužby.

Vztahy mezi taxikáři jsou napjaté také v Pardubicích, Liberci i v dalších městech, kde firma Vi3 jezdí. Ta se chce bránit a provoz i parkování svých aut lépe hlídat.