Chřipková epidemie na dohled. Šíří se i typy, na které někdy očkování nezabírá

Počet nemocných chřipkou a dalšími akutními respiračními onemocněními v Praze ve druhém lednovém týdnu rostl, epidemie to ale zatím není. Nemocných je asi 1000 na 100 000 obyvatel, nejvíc mezi dětmi do pěti let. V tiskové zprávě o tom informovala Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Loni začala epidemie už začátkem roku.

Pražští hygienici dostávají data od 89 praktických lékařů, kteří registrují celkem 167 707 pacientů. Hlášení lékaři podávají každý pátek, kdy hlásí počet pacientů, kteří navštívili jejich ordinace v uplynulém týdnu. Následně hygienici tato data předávají Státnímu zdravotnímu ústavu.

„Počet nemocných postupně dosahuje hodnot, které jsme registrovali v předvánočním období. O epidemii ale zatím stále nejde,“ vysvětlil šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek. Nejvíce nemocných je mezi dětmi do pěti let a mladými mezi 15 a 24 rokem věku.

Mezi nemocemi dýchacích cest zatím podle odborníků převažují například rhinoviry či coronaviry. „Pozvolna však stoupá i záchyt obou typů chřipkových virů, A i B. Ty jsou však zachycovány ojediněle. Výskyt závažného průběhu chřipky jsme v Praze ve druhém kalendářním týdnu zatím neevidovali,“ dodal Jarolímek. Loni zemřelo v souvislosti s chřipkou 29 lidí.