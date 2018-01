Průzkum pro ČT: Zemanův potenciál atakuje 50 procent, s Drahošem by však ve 2. kole prohrál

Na dalších místech pak skončili s podobnou podporou Pavel Fischer a Mirek Topolánek se sedmi, respektive šesti procenty. Marka Hilšera by volilo 2,5 % dotázaných, Vratislava Kulhánka zhruba 1,5 % lidí a podpora Jiřího Hynka a Petra Hanniga se pohybuje kolem půl procenta.

Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by daný kandidát v současnosti mohl získat, pokud by se k němu přiklonili všichni voliči, kteří zvažují jeho volbu a nevylučují účast. Volební potenciál je nutno chápat pro každou stranu odděleně.

Duel Zeman vs. Drahoš: 44 % ku 48,5 %

Sociologické agentury zjišťovaly také to, jak by dopadlo případné druhé kolo prezidentské volby. Nejpravděpodobnější je duel dvou nejsilnějších kandidátů: Miloše Zemana s Jiřím Drahošem. Pro současnou hlavu státu by spíše nebo určitě hlasovalo 44 procent oslovených. Jeho vyzyvateli by pak dalo přednost 48,5 procenta respondentů.