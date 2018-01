Vláda rozšířila programové prohlášení o bezplatné vlaky pro penzisty a studenty

„Vyhověli jsme požadavkům zástupců seniorů. Dospěli jsme k závěru, že chceme přijmout rozhodnutí, že za stanovených podmínek umožníme bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší šedesáti pěti let,“ oznámil Babiš ve Strakově akademii a dodal, že bezplatné vlaky by se měly týkat i žáků a studentů do 26 let.

„Senioři i studenti si to zaslouží,“ doplnil ministr dopravy Dan Ťok s tím, že vlaky zdarma pro penzisty měl jeho resort v plánu dlouhodobě. „Předpokládáme, že by byl senior-pass nebo průkaz, který by byl zpoplatněný,“ uvedl s tím, že se služba nemá týkat jen státních Českých drah. „Měly by ji poskytovat všichni dopravci a tím pádem by to mělo být státem hrazeno všem.“

To by podle Českých drah pravděpodobně znamenalo skokový nárůst počtu cestujících. České dráhy jsou podle svého vyjádření schopné navýšení zvládnout, i když například možnosti posílení příměstské dopravy jsou omezené.

Ve střední Evropě se nejedná o novinku, stejné opatření zavedla v listopadu 2014 sociální demokracie slovenského premiéra Roberta Fica, která umožnila bezplatné cesty vlakem penzistům, dětem pod patnáct let a studentům denního studia do šestadvaceti let. Změna se vztahovala ale jen na spoje se státní dotací.