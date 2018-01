HN: OLAF píše o podvodu a nepravdivých informacích v dotační žádosti

„Ctím presumpci neviny. Ale nemohu akceptovat a považuji za velmi nešťastné a společensky škodlivé, pokud budu podrývat autoritu příslušného orgánu, aniž bych byl schopen předložit jasné důkazy. A to se nestalo do této chvíle,“ řekl Telička. Podle něj může OLAF někdy pochybit, je ale nepřípustné, aby se ho politici snažili diskreditovat.

Proti Babišovým útokům na adresu OLAFu se ohradil místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který s ANO dříve spolupracoval. Považuje za nevhodné, když premiér zpochybňuje autoritu OLAFu. Poškozuje to podle něj demokracii na národní i evropské úrovni.

Kauzu označil za politickou. „Žádný podvod nebyl. Je to politická záležitost,“ vzkázal. Babiš dále uvedl, že Česko nebude muset podle výkladu ministerstva financí do rozpočtu EU nic vracet. „Vyjmout z financování neznamená vrátit,“ řekl v rozhovoru pro ČT.

Již dříve se ale Babiš pokusil zprávu OLAFu zpochybnit. Již poté, co se na veřejnosti objevily první informace z ní – ministerstvo financí přitom odmítá celý text zveřejnit s odkazem na probíhající trestní řízení – hovořil o minulých problémech úřadu pro boj proti podvodům. „To neznamená, že OLAF má pravdu. V minulosti měl své problémy, byla tam korupční aféra v rámci jednoho komisaře,“ řekl předseda české vlády. Dodal, že Agrofert podal proti OLAFu stížnost evropskému ombudsmanovi.

Od Agrofertu ke skrytému majiteli a zpět

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

ROP Střední Čechy schválil dotaci na projekt Čapí hnízdo v srpnu 2008. V červnu 2010 byla farma otevřena, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 2016 na schůzi sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.

Informace, že se Evropský úřad pro boj proti podvodům zajímá o udělení dotace Farmě Čapí hnízdo, se objevila koncem zimy 2016. Již na konci předchozího roku se jí začala zabývat policie. Trestní oznámení dostala poté, co dnešní premiér Andrej Babiš v dokumentu České televize Matrix AB pronesl, že farma je nejlepší projekt, jaký kdy vymyslel.