Meteorologové varují před náledím a silným větrem

„Na severovýchodě území se budou v noci na úterý nejnižší noční teploty pohybovat kolem nuly,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Upozornění před náledím platí v Olomouckém a Moravskoslezském kraji od pondělních 22:00 do úterních 09:00 .

Varování před silným větrem se pak v úterý týká Středočeského, Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje a také Vysočiny od 05:00 do 20:00.

V souvislosti s tím meteorologové lidem doporučují zajistit okna, dveře a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty venku. Motoristé by při řízení měli jet maximálně opatrně a turisté na horách by se neměli vydávat zejména do hřebenových partií.