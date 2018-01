V Evropě se začíná mluvit o povinných testech, které by odhalily skutečný věk uprchlíků

Podle úřadů žije v Česku momentálně třicet nezletilých, kteří přišli bez doprovodu. Od vrcholu migrační krize jich ubývá. Dosud všichni zůstávali v ústavním zařízení. Nově se dostávají i do českých rodin třeba na víkendy.

Taky v Česku se někteří migranti vydávají za mladší. Mají pak šanci dostat se z detence či vazby třeba do školního zařízení. Tuzemská praxe je taková, že pokud policie zadrží nezletilého, přijedou na místo pracovníci sociálně právní ochrany dětí. Když nezjistí totožnost cizince, následuje zdravotní vyšetření.

Odhalit věk pomáhá rentgen zápěstních kůstek. U dětských pacientů lékaři nahlížejí i do atlasu. „Hodnotí se nejen velikost kostí, ale několik různých plošek. Je to metoda, která je určena pro období pro ukončení růstu,“ vysvětluje dětská lékařka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jitka Kytnarová.

„Nabízí jim to možnosti nových sociálních vztahů i stabilizaci jejich emočního prožívání. Rodiny je mohou provázet jejich krizovými situacemi,“ říká ředitelka Zařízení pro děti - cizince Zuzana Chmelířová Vučková.

„Je to celoevropský trend, snažíme se děti dávat do náhradní rodinné výchovy oproti ústavní péči, pomáhá to v integraci,“ potvrzuje sociální pracovník z Organizace pro pomoc uprchlíkům Tomáš Knězek.

Jeho sdružení chystá v polovině ledna první větší debaty se zájemci o hostitelskou péči. Dobrovolníci ale budou muset projít i kontrolou domácnosti, a než se dětského uprchlíka ujmou, předložit výpis z rejstříku trestů.

Jedním z těch, kteří se dostali do české rodiny, je sedmnáctiletý Ata z Afghánistánu. V Česku chce zůstat a studuje tu v prvním ročníku na učilišti. S rodinou tráví hlavně víkendy, teď poprvé i celé Vánoce. „Mě baví všechno, protože mi moc pomáhají. Naučil jsem se lyžovat, česky taky,“ říká Ata.

Debata o testech věku migrantů v Německu komplikuje jednání o koalici

Jenže někteří mladí uprchlíci o svém věku lžou. O tom, jestli zavést lékařské testy věku pro všechny, se přou v Německu odborníci i politici. Pro plošné testy je třeba bavorská CSU, naopak sociální demokrati je odmítají. Zákon, který v případě pochyb o věku prohlídky umožňuje, už existuje. Praxe je ale v rukou jednotlivých spolkových zemí a jejich přístup se liší.

Zatímco například v Sasku prověřili během dvou let jen čtyři desítky migrantů, v Hamburku nebo Sársku jsou kontroly rutina. „Od roku 2016 jsme v pětatřiceti procentech případů zjistili, že jde o plnoleté, a nikoli nezletilé,“ říká předsedkyně vlády Sárska Annegret Krampová-Karrenbauerová.