Krejčířova vila jde znovu do dražby. Vyvolávací cena spadla na polovinu

Krejčíř a Luphondo dostali každý úhrnem 55 let vězení, ale vzhledem k souběhu trestů jde o 35 roků za mřížemi. Nejvyšší sazbu, 25 let, jim soudce udělil za obchod s drogami, což označil za nejzávažnější provinění. Za každý z obou dalších bodů obžaloby jim přidal patnáctiletá vězení, ale do celkového výkonu trestu se odsouzeným připočítalo jen deset let.