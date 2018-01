Babiš dokončil programové prohlášení. Vláda ho schválí před hlasováním o důvěře

Místopředseda ODS Martin Kupka se obává, že jde pouze o součást hry ze strany hnutí ANO a Andreje Babiše. „Dokazují to i výroky, kdy přestože ještě nemá důvěru v prvním kole, tak už hovoří o tom, že si pro důvěru ve druhém kole půjde,“ tvrdí Kupka.

Oproti programovému prohlášení schválenému před Vánoci je to nové o deset stránek kratší. Hlavní je ale stále digitalizace nebo důchodová reforma. „Vytvoříme státní důchodový úřad, který předloží návrhy,“ přiblížil ve zkratce premiér.

A předseda lidovců Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) je v hodnocení ještě příkřejší. „Já považuji tento první pokus za ztracený čas, za manažerské selhání jak prezidenta republiky, tak i premiéra,“ prohlásil. Podle dosavadních prohlášení vládu ve středu podpoří pouze poslanci hnutí ANO a komunisté to v současnosti zvažují.

„Naše zásadní programové body vůbec nezapracoval,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že sám Babiš odmítá účast jeho hnutí na vládě. „Celé mi to přijde jako nějaká šaráda, snaží se tady vytvořit dojem, že jen on chce pracovat, ale my přece od prvního dne říkáme, že se chceme podílet na vládní odpovědnosti,“ dodal Okamura k vysvětlení, proč Babiš nemůže čekat vyslovení důvěry od něj, ani poslanců SPD.

Mandátový výbor řeší zbavení imunity premiéra

Mezi jednání vlády a hlasování o důvěře v Poslanecké sněmovně se ještě vejde úterní jednání mandátového a imunitního výboru. Ten chce vyslechnout státního zástupce i vyšetřovatele. Pozvaný je i Babiš a místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Ti ale požádali o odložení slyšení kvůli zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). „Nemůžu se vyjadřovat k něčemu, co moji právníci nečetli,“ říká premiér.