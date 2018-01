Jedna jízdenka pro všechny vlaky, ať už modré, žluté či černé? Možná už za dva roky

REGIOJET



Prvním soukromým dopravcem na hlavní trati byla společnost Student Agency Radima Jančury. Žluté vlaky pod značkou RegioJet začaly jezdit v září 2011. Denně šlo o tři páry vlaků z Prahy přes Pardubice, Zábřeh na Moravě, Olomouc a Ostravu do Havířova. Jízda mezi Prahou a Ostravou trvala 3 hodiny a 41 minut, a byly tak jen o dvě minuty rychlejší než běžné expresní vlaky Českých drah, zatímco pendolino zvládlo trasu za 3 hodiny a 5 minut. RegioJet pro provoz odkoupil ojeté vlaky od rakouských drah, které prošly rekonstrukcí i modernizací interiéru. Převládaly vozy první třídy, ale firma je prohlásila za druhou třídu a nasadila ceny srovnatelné nebo nižší, než nabízely ČD. Lokomotivy Jančurova firma odkoupila od italského dopravce, šlo o v Česku dobře známé „peršingy“. Kvůli nedostatku vozů i cestujících jezdily žluté vlaky zpočátku jen v krátkých, tří až čtyřvozových soupravách. Ještě týž rok RegioJet přidal několik spojů včetně vlaku do Žiliny. Ten se stal prvním mezistátním vlakem výchozím z Česka, který provozoval soukromý dopravce bez veřejné objednávky. V říjnu 2014 začal RegioJet zajíždět z Prahy až do Košic. V roce 2016 byl jeden pár spojů prodloužen ze Žiliny přes Martin, Banskou Bystrici do Zvolena. Od prosince 2016 jezdí RegioJet třikrát denně také z Prahy do Brna a Břeclavi. Dva spoje pokračují do Bratislavy, jeden do Starého Města u Uherského Hradiště. Na tzv. severní větvi jezdí nyní 11 párů vlaků, z toho jeden do Starého Města a tři do Košic.

LEO EXPRESS Vlaky společnosti Leo Express, které v prvních vizích jeho zakladatele Leoše Novotného figurovaly také pod názvem Rapid Express, se na kolejích objevily v listopadu 2012. Na rozdíl od RegioJetu firma nakoupila nové vozy, a to pětičlánkové jednotky Flirt od Stadleru. Ty jsou sice konstruovány pro regionální dopravu, drobné úpravy ale daly vzniknout dálkové verzi. Zpočátku jezdily dva páry spojů na trase z Prahy přes Pardubice a Olomouc do Ostravy, brzy poté až do Bohumína. Vlaky byly o něco pomalejší než pendolino, ale rychlejší než RegioJet. V první sezoně mělo jezdit osm párů spojů, nakonec však od prosince jezdily pouze čtyři a dopravce jejich počet zvyšoval postupně. Nikdy nevyjel spoj Praha–Chomutov, který v jízdním řádu také figuroval. Leo Express si své cestující hledal obtížně a zdlouhavě. Brzy proto začal měnit trasu tak, aby zasáhl i cestující na jiných trasách než Praha–Ostrava, kde již měly své pozice vykolíkované ČD a RegioJet. Za cíl si dal zajistit spojení metropole s moravskými a slezskými městy, včetně těch menších – znamenalo to přidání dalších zastávek. Jako první také zavedl spoj jiným směrem než na Ostravu, a to do Starého Města u Uherského Hradiště. Podobně jako RegioJet začal i Leo Express od prosince 2014 jezdit také na Slovensko. Z Ostravy pokračoval spoj přes Třinec, Čadcu, Žilinu a Poprad-Tatry až do Košic. Leo Express se později rozhodl spíše než přímo konkurovat ČD a RegioJetu pro hledání dosud neprozkoumaných cest a nabízení alternativ. Spoje tak kromě Bohumína začínaly a končily i v Ostravě, Karviné, Bystřici, Starém Městě, Spišské Nové Vsi a Košicích.

ARRIVA VLAKY Třetím alternativním dopravcem, který se v Česku pokusil proniknout do oblasti dálkové dopravy, byla Arriva. Společnost plně pod kontrolou německých drah (DB) uvedla na krátkou dobu na podzim 2013 spěšné vlaky z Prahy do Kralup nad Vltavou, ale poté se na více než dva roky odmlčela. Arriva se na scénu vrátila až na přelomu února a března 2016, kdy nejprve zahájila provoz spěšných vlaků z Prahy do Benešova a poté uvedla i první motorový mezistátní expres Praha–Trenčín. Naprostý unikát představovalo vozidlo, které Arriva nasadila. Šlo o dieselovou jednotku řady 845, kterou firma dostala od mateřské DB a nechala zrekonstruovat interiér. Oproti konkurenci měl vlak dvě zásadní nevýhody – absenci klimatizace a konstrukční rychlost omezenou na 120 km/h. Mezi Prahou a Olomoucí tak byly pomalejší už jen rychlíky, které ale měly mezi oběma městy devět zastávek, zatímco Arriva jen jednu. Expres vzbudil pozornost i tím, že na něm jezdí dieselová jednotka, přestože tři čtvrtiny trasy vedly „pod dráty“. Od prosince 2016 Arriva zavedla nový spoj, který z Trenčína pokračuje přes Nové Mesto nad Váhom a Piešťany do Nitry. Nově se dopravce objevil na trase z Prahy přes České Budějovice a Český Krumlov do Nové Pece v blízkosti Lipna. Cesta trvá čtyři hodiny. Vlaky jezdí jen o víkendech a svátcích, od června do začátku října 2017 budou jezdit každý den.