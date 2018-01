Zájem o služby plastických chirurgů stoupá. Na větší poprsí si ženy berou i půjčku

„Modelace prsou vyjde od 75 do 100 tisíc korun, záleží na implantátu,“ přibližuje plastický chirurg jedné z klinik Roman Kufa. Cena za liposukci se pohybuje nejčastěji od 20 do 50 tisíc korun, úprava očních víček vyjde přibližně na 12 až 16 tisíc korun.

Estetické operace jsou na denním pořádku nejen na specializovaných klinikách, ale i v klasických nemocnicích. „Už neplatí to, co před několika desetiletími, že by to byla výsada jen bohatých lidí,“ zmiňuje lékař nemocnice svaté Anny v Brně.

Zhruba pětina všech pacientů plastických chirurgů jsou cizinci, přijíždějí do Česka nejčastěji z Německa, Rakouska a Británie. Přesto má ale Česká republika do velmocí estetické medicíny ještě daleko. Nejvyšší poptávka panuje ve Spojených státech amerických, na druhém místě je Čína a pomyslný bronz patří Brazílii.