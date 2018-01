Hnutí ANO by napodruhé mohlo sestavit většinovou vládu, řekl Faltýnek v OVM

přehrát video Faltýnek v OVM: Hnutí ANO by napodruhé mohlo sestavit většinovou vládu Zdroj: ČT24

Faltýnek příliš nepočítá se sestavením menšinové vlády na první pokus. Avšak věří, že na druhý pokus by se vítěznému hnutí voleb mohlo povést vládu sestavit. „Většina subjektů s výjimkou KSČM připustila, že tuto vládu nepodpoří. Pokud to bude pravda a vláda nezíská podporu, rychle začneme jednat ve sněmovně o druhém pokusu,“ uvedl v OVM Faltýnek. „Stoprocentně bude první pokus promarněný. S KDU-ČSL o vládě jednáno nebylo, na žádném jednání o koaliční většinové vládě jsme nebyli,“ reagoval předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Faltýnek se s Bělobrádkem neshodl na tom, kdo s kým odmítl jít do vlády. „Není pravda, že jsme nejednali, respektive že jsme tu možnost nenabídli, ale že tyto subjekty řekly, že nechtějí být ve vládě s Andrejem Babišem,“ řekl Faltýnek.

S tím Bělobrádek nesouhlasil. „Před volbami jsme slíbili, že nebudeme ve vládě, kde někomu hrozí kriminál. Není to osobní, principiálně si myslíme, že by takový člověk ve vládě být neměl. Hnutí ANO ale chce, aby by Andrej Babiš premiérem, ale my jsme slíbili voličům, že v takové vládě s člověkem, kterému hrozí kriminál, nebudeme,“ řekl Bělobrádek. „Pro nás je nepřijatelná vláda bez pana Babiše. To je vše,“ reagoval Faltýnek.

Podle Bělobrádka by měla vzniknout většinová vláda. „Domníváme se, že by měla vzniknout většinová vláda, možností je celá řada. Jsem přesvědčen, že to je nejlepší řešení, ať už ve vládě budeme, nebo ne,“ řekl Bělobrádek. „Pan předseda (Andrej Babiš) preferuje menšinovou vládu, protože je akčnější a nehádá se,“ v diskuzi připustil Faltýnek.

Nicméně i on v OVM řekl, že věří, že se podaří na druhý pokus hnutí ANO sestavit většinovou vládu. „Je tady varianta původní půdorys minulé vlády, nebo varianta středopravá, hnutí ANO a ODS, navíc programově jsou strany nejvíce kompatibilní,“ konstatoval Faltýnek. Jestli budu hlasovat pro své vydání i podruhé? Nevylučuji to, řekl Faltýnek V diskuzi dvou bývalých koaličních partnerů to zaskřípalo i kolem kauzy Čapího hnízda a zprávě OLAFu. Ministerstvo financí odmítlo celou padesátistránkovou zprávu OLAFu zveřejnit, zpřístupnilo jen tři odstavce doporučení. Policie v případu Čapí hnízdo obvinila mimo jiné premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a také Faltýnka. Imunitní výbor nyní opět řeší policejní žádost o jejich vydání k trestnímu stíhání, které bylo po sněmovních volbách přerušeno. „Nechci spekulovat, ale pokud OLAF čerpal od české policie a spolupracoval s českou policií, bude to podobný příběh, kterému se celkem musím usmívat. Beru to osobně, protože policista říká, že jsem spáchal trestní čin, a nemůže mi to ani doložit, přitom ten člověk lže a poškozuje moje jméno,“ ohradil se Faltýnek. A znovu zopakoval, že podle něj jde o uměle vymyšlenou kauzu. „Pokud vím, výraz fraud je v právnické angličtině podvod a to ta zpráva OLAFu obsahuje,“ rýpl si do Faltýnka Bělobrádek.